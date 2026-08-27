Otomatik tüfek serbest: Yemen'deki arama videosu sosyal medyayı şoke etti
Sosyal medyada, Yemen'de Husi (Ensarullah) hareketi kontrolündeki bölgede çekilen şaşırtıcı bir video geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara yol açtı.
Görüntülerde, kitlesel bir dini-siyasi etkinliğe gelen yerel halkı özel aramadan geçiren askerlerin davranışları yer alıyor. En ilginç yanı ise muhafızların, vatandaşların omzunda asılı olan Kalaşnikof tüfeklerine veya bellerindeki geleneksel hançerlere hiç aldırış etmemesi.
Mücadele neye karşı? İntihar yelekleri ve gizli tehlikeler
Görüntülerden de anlaşılacağı üzere, güvenlik görevlileri alana giren her erkeği titizlikle arıyor:
Hedefli arama: Muhafızlar sadece kıyafet altına gizlenmiş intihar yeleklerini (şehadet kemerleri) ve el yapımı patlayıcı düzenekleri arıyor;
Baş ve kıyafet içi: Arama yapanlar, insanların ense kısımlarını, kıyafet katlarını ve koltuk altı bölgelerini dikkatlice kontrol ederek patlayıcı madde bulunmadığından emin oluyor.
Tüfek ve hançer — Yemen'de günlük yaşam tarzı
Birçok izleyiciyi şaşırtan husus, içeri giren vatandaşların açıkça silahlı olmasıdır:
Geleneksel öge: Yemen kültürü ve savaş yıllarıyla şekillenen gerçekliğe göre, tüfek (AK-47), tabanca ve geleneksel «janbiya» hançerleri erkeklerin günlük kıyafetlerinin ve ayrılmaz kişisel eşyalarının bir parçasıdır;
Silaha göz yumma: Husiler için kitlesel etkinliklere silahla gelmek olağan bir durum olduğundan, açıkça taşınan ateşli silahlara el koymuyorlar; bunun yerine sadece ani patlama riski oluşturan gizli düzenekleri etkisiz hale getirmeye odaklanıyorlar.
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