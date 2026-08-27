Otomatik tüfek serbest: Yemen'deki arama videosu sosyal medyayı şoke etti

·3·Dünya
Otomatik tüfek serbest: Yemen'deki arama videosu sosyal medyayı şoke etti

Sosyal medyada, Yemen'de Husi (Ensarullah) hareketi kontrolündeki bölgede çekilen şaşırtıcı bir video geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara yol açtı.

Görüntülerde, kitlesel bir dini-siyasi etkinliğe gelen yerel halkı özel aramadan geçiren askerlerin davranışları yer alıyor. En ilginç yanı ise muhafızların, vatandaşların omzunda asılı olan Kalaşnikof tüfeklerine veya bellerindeki geleneksel hançerlere hiç aldırış etmemesi.

Mücadele neye karşı? İntihar yelekleri ve gizli tehlikeler

Görüntülerden de anlaşılacağı üzere, güvenlik görevlileri alana giren her erkeği titizlikle arıyor:

  • Hedefli arama: Muhafızlar sadece kıyafet altına gizlenmiş intihar yeleklerini (şehadet kemerleri) ve el yapımı patlayıcı düzenekleri arıyor;

  • Baş ve kıyafet içi: Arama yapanlar, insanların ense kısımlarını, kıyafet katlarını ve koltuk altı bölgelerini dikkatlice kontrol ederek patlayıcı madde bulunmadığından emin oluyor.

Tüfek ve hançer — Yemen'de günlük yaşam tarzı

Birçok izleyiciyi şaşırtan husus, içeri giren vatandaşların açıkça silahlı olmasıdır:

  • Geleneksel öge: Yemen kültürü ve savaş yıllarıyla şekillenen gerçekliğe göre, tüfek (AK-47), tabanca ve geleneksel «janbiya» hançerleri erkeklerin günlük kıyafetlerinin ve ayrılmaz kişisel eşyalarının bir parçasıdır;

  • Silaha göz yumma: Husiler için kitlesel etkinliklere silahla gelmek olağan bir durum olduğundan, açıkça taşınan ateşli silahlara el koymuyorlar; bunun yerine sadece ani patlama riski oluşturan gizli düzenekleri etkisiz hale getirmeye odaklanıyorlar.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Amerikalı bir adam 1262 Pringles kutusu toplayarak rekor kırdıAmerikalı bir adam 1262 Pringles kutusu toplayarak rekor kırdıBugün, 21:33Amerikalı adam sakalına binlerce nesne yerleştirerek rekor kırdıAmerikalı adam sakalına binlerce nesne yerleştirerek rekor kırdıBugün, 21:28Yaklaşık 400 yıllık gemi 5 ton altınla bulunduYaklaşık 400 yıllık gemi 5 ton altınla bulunduBugün, 21:28Sınırda korkunç felaket: Nepal ve Çin'de yüzlerce turist kayıp (video)Sınırda korkunç felaket: Nepal ve Çin'de yüzlerce turist kayıp (video)Bugün, 21:07Binlerce kişi 400 tonluk kaleyi yerine taşıdıBinlerce kişi 400 tonluk kaleyi yerine taşıdıBugün, 21:03Ölen dilenci kadının evinde milyonlarca nakit para bulunduÖlen dilenci kadının evinde milyonlarca nakit para bulunduBugün, 20:47
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti