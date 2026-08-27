Küresel bir felaketten sağ çıkmak için en güvenli ülke hangisidir?

Küresel bir felaket durumunda insanlığın hayatta kalması için en elverişli ülke Avustralya olarak belirlendi. Uluslararası bir bilim insanı grubu tarafından yürütülen araştırmada; volkanik patlamalar, nükleer savaş, asteroit çarpması, küresel salgın veya altyapının çökmesi gibi geniş çaplı krizler yaşandığında hangi ülkelerin hayatta kalma şansının daha yüksek olduğu incelendi. Araştırma sonuçları “Global Challenges” sitesinde yayımlandı.

Bilim insanları küresel riskleri üç ana kategoriye ayırdı. İlk risk — güneş ışığının keskin bir şekilde azalması. Böyle bir durum; volkanik patlamalar, nükleer savaş veya asteroit çarpması sonucunda ortaya çıkabilir. Bu durum iklimin soğumasına, tarımsal verimliliğin düşmesine ve gıda tedarikinde ciddi sorunların yaşanmasına yol açma ihtimalini artırır.

Bir diğer ciddi risk olarak ise elektrik arzının uzun süreli kesilmesi değerlendirilmiştir. Buna nükleer patlama, güçlü bir jeomanyetik fırtına veya küresel bir siber saldırı neden olabilir. Elektrik enerjisine bağımlı üretim ve tarım faaliyetleri sekteye uğrarsa, bu durum gıda kıtlığını daha da şiddetlendirebilir.

Araştırmada, çok tehlikeli bulaşıcı hastalıkların yayılması da dahil olmak üzere küresel biyolojik riskler de ayrıca incelenmiştir. Büyük salgınlar sağlık sistemi üzerinde ağır bir baskı oluşturabilir; iş gücünün azalması ise gıda üretimi ve tedariki üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Bununla birlikte bilim insanları, ülkelerin ağır krizlerden sonraki yeniden toparlanma potansiyelini de değerlendirdi. Bu süreçte devlet kurumlarının istikrarı, ekonomik refah, sosyal eşitlik, sanayi ve tarımın gelişmişlik düzeyi, coğrafi izolasyon, ekonominin çeşitliliği ve dış ticarete bağımlılık gibi faktörler dikkate alındı.

Araştırma sonuçlarına göre, Avustralya küresel felaketlere karşı en dayanıklı ülke olarak kaydedildi. Coğrafi olarak nispeten uzak bir konumda bulunması, gelişmiş tarımı ve güçlü sanayi potansiyeli, bunun temel faktörleri olarak gösterildi.

Ancak bu, Avustralya'nın tamamen güvenli bir bölge olduğu anlamına gelmiyor. Ülke; yakıt, ilaç ve bazı gübre türlerini dışarıdan ithal etmeye bağımlıdır. Bu nedenle küresel tedarik zincirlerinde bir kesinti yaşanması durumunda Avustralya da belirli zorluklarla karşılaşabilir.

Bilim insanları Yeni Zelanda, Japonya, İsviçre ve Arjantinülkelerini de yüksek düzeyde istikrara sahip devletler arasında sıraladı. Ancak bunlardan bazıları, yüksek sismik aktivite bölgelerinde yer almaları ve uzun sahil şeritlerine sahip olmaları nedeniyle tsunami gibi doğal afet riskleriyle karşı karşıya kalabilir.

Uzmanlara göre bu tür ülkeler, gelecekte küresel felaketlerin yaşanması durumunda hayati bir önem taşıyabilir. Gıda ve tohum stoklarını koruma, uluslararası yardım sağlama ve acil durumlara müdahale merkezlerine dönüşme ihtimalleri yüksektir.