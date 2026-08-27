Amerikalı adam sakalına binlerce nesne yerleştirerek rekor kırdı

·3·Dünya
Amerikalı adam sakalına binlerce nesne yerleştirerek rekor kırdı

Bazıları sakallarının bakımı için çeşitli ürünler kullanır. Amerikalı Joel Strasser ise gür sakalını tamamen farklı bir amaçla kullanıyor; sakalına binlerce nesne yerleştirerek dünya rekorları kırıyor.

ABD'li rekortmen, devasa ve gür sakalı sayesinde birçok kez Guinness Dünya Rekorları sayfalarına girdi. En şaşırtıcı sonuçlarından biri, sakalına 3500 kürdan yerleştirmesi oldu. Bu rekor 2018 yılında kaydedildi.

Sakallı bir adam, yılbaşı ağacının yanında sakalına küçük renkli toplar takıyor.

Joel bununla da kalmadı. 2022 yılında sakalına 710 adet yılbaşı ağacı süsü takarak bir dünya rekoru daha kırdı. Bunun için birkaç saat boyunca büyük bir sabır ve titizlikle hareket etmesi gerekti.

Sakalına rengarenk bayram süsleri asılmış bir adam yılbaşı ağacının önünde duruyor.

Sakalına yerleştirdiği nesneler arasında çöpler, golf topları için kullanılan teler, kağıt tüpler, çatallar ve hatta kalemler bile var. Örneğin Strasser, bir seferinde sakalına 456 kalem yerleştirmeyi de başardı.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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