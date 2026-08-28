400 dolarlık robot ördek evde dolaşıp eşya taşıyor

·1·Teknoloji
400 dolarlık robot ördek evde dolaşıp eşya taşıyor

Yapay zeka alanındaki Hugging Face ekibi, Microduck adında sıra dışı bir robot tanıttı. Küçük robot, görünüşüyle bir ördeği andırıyor ve oda içerisinde bağımsız olarak hareket edebiliyor.

Microduck, çeşitli nesneleri gagasıyla kaldırabiliyor, düştükten sonra tekrar ayağa kalkabiliyor ve hatta paten üzerinde kayabiliyor. Robota yeni hareketler ve çeşitli «numaralar» öğretmek de mümkün.

25 santimetre boyunda olan robotun içerisinde 15 motor, kamera, LiDAR ve hareket takip sensörleri bulunuyor. Microduck, 800 grama kadar olan hafif nesneleri taşıyabiliyor.

Robotun başlangıç fiyatı 399 dolar, yani yaklaşık 400 dolar civarında. Microduck açık kaynak kodlu olup, kullanıcılar onu yeniden programlayarak yeni beceriler kazandırabilir.

Küçük «akıllı ördek»in temel amacı ağır ev işlerini yapmak değil, robotik ve yapay zeka ile deneyler yapmak için eğlenceli bir platform olmaktır.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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