John Ternus, Apple şirketinin yeni CEO'su oldu

Apple'da yönetim değişikliği: On beş yıl boyunca CEO olarak görev yapan Tim Cook, koltuğunu John Ternus'a devretti. Daha önce donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Ternus için bu geçiş, şirket tarihindeki kritik bir döneme denk geliyor. Apple, yaklaşan lansmanlar ve yeni teknolojik hedefler doğrultusunda cesur adımlar atıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre John Ternus, çalışanlara gönderdiği ilk mektupta önümüzdeki hafta gerçekleşecek lansmanın önemine özellikle vurgu yaptı. “Önümüzdeki hafta bizi olağanüstü büyük bir lansman bekliyor”, ifadelerini kullandı Salı günü ekibe gönderdiği mesajda. Ayrıca kendisinin ve tüm ekibinin, önlerindeki büyük plan dahilindeki ürünler üzerinde çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beklenen yeni ürünler ve yapay zeka

Apple'ın 9 Eylül'de yıllık geleneksel iPhone lansmanını gerçekleştirmesi planlanıyor. Etkinlik kapsamında markanın tarihindeki ilk katlanabilir iPhone cihazını tanıtacağına dair birçok söylenti dolaşıyor. Bu adım, şirketin mobil pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi için bir temel oluşturabilir.

Ayrıca etkinlikte, güncellenmiş ve yetenekleri genişletilmiş Siri yapay zekasının daha kapsamlı bir şekilde entegre edilmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu güncelleme, Siri'nin OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT veya Anthropic'in Claude'u gibi lider chatbotlar ile rekabet edebilmesini sağlayacak önemli bir fırsat.

Geleceğe adım ve Tim Cook'un son sözleri

Ternus, gelecek hafta tanıtılacak cihazların yanı sıra geliştirme aşamasında olan başka gizemli cihazların da bulunduğunu belirtti. Medya haberlerine göre Apple şu anda kameralı AirPods kulaklıklar, akıllı gözlükler ve dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlar üzerinde de çalışıyor.

Öte yandan, görevindeki son gününde çalışanlara bir mektup gönderen Tim Cook, yeni liderin potansiyeline yüksek not verdi. “Yönetimi John gibi parlak, harika ve yetenekli birine devretmekten son derece memnunum”, diye yazmıştı Cook mektubunda. Ona göre, dünyayı değiştiren ürünler yaratmanın sırlarını John Ternus kadar iyi anlayan uzman sayısı çok az.