Türkiye, Ay ve Mars keşfi için Artemis Anlaşmaları'na katıldı

·1·Teknoloji
Türkiye, Ay ve Mars keşfi için Artemis Anlaşmaları'na katıldı

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Washington'daki NASA merkezinde düzenlenen resmi törenle Artemis Accords anlaşmasını imzaladı. ixbt.com'un haberine göre, bu önemli adım sonucunda ülke, Ay ve Mars'ın keşfine yönelik uluslararası programın 71. katılımcısı oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu anlaşma, gelecekteki uzay iş birliğinin temel ilkelerini belirlemektedir. Bunlar arasında faaliyetlerin şeffaflığı, bilimsel veri paylaşımı, acil durumlarda uzay mürettebatına yardım sağlanması ve tarihi uzay nesnelerinin korunması gibi önemli alanlar yer almaktadır.

Uzay programının hızlı gelişimi

Artemis programı, 2020 yılında NASA, ABD Dışişleri Bakanlığı ve yedi kurucu ülkenin girişimiyle başlatılmıştı. Mevcut imza töreni NASA yöneticisi Jared Isaacman başkanlığında gerçekleşti ve bu gelişme, Türkiye'nin milli uzay programının hız kazandığı bir döneme denk geldi.

Son yıllarda Ankara, uzay araştırmaları alanında önemli sonuçlar kaydetmektedir. Özellikle 2024 yılında Türkiye, ilk vatandaşını uzaya gönderdi; Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bilimsel deneyler gerçekleştirdi. Ayrıca araştırmacı Tuva Atasever'in Virgin Galactic yörünge altı aracıyla uçuş gerçekleştirmesi de dikkat çekicidir.

Gelecekteki milli projeler

Şu anda Türkiye Uzay Ajansı, ilk milli Ay görevi olan AYAP-1 aracının hazırlıkları üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ülke, gelecekteki Ay programlarını hayata geçirme yolunda pratik adımlar atmaktadır.

Ayrıca, uluslararası iş birliğini genişletme kapsamında bu yılın Ekim ayında Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi'nin düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu etkinlik, Türkiye'nin uzay endüstrisindeki konumunu daha da güçlendirmeye hizmet edecektir.

TürkiyeNASAArtemis AccordsUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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