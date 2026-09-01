Anthropic, Claude Fable 5.1 ve Mythos 5.1 modellerini tanıttı

·3·Teknoloji
Anthropic, Claude Fable 5.1 ve Mythos 5.1 modellerini tanıttı

Anthropic, yazılım geliştirme ve bilimsel araştırmalar için tasarlanan Claude Fable 5.1 ve Claude Mythos 5.1 modellerini tanıttı.

Şirketin açıklamasına göre, Fable 5.1 modeli genel kullanıma sunuldu. Mythos 5.1 ise siber güvenlik ve biyoloji alanlarındaki güvenilir iş ortakları için özel bir koruma sistemiyle sunuluyor.

Yeni Fable 5.1, önceki sürüme kıyasla yüzde 25'e kadar daha uygun fiyatlı hale getirildi. Ajan görevlerindeki maliyet tasarrufu oranının ise yüzde 45'e kadar ulaştığı belirtildi.

Anthropic ayrıca, Enterprise Frontier Safeguards sistemini devreye aldı. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, verilerini tamamen kendi bulut ortamlarında saklama imkanına sahip oldular.

Fable 5.1, karmaşık sorunları çözme ve bilimsel araştırmalarla ilgili bir dizi benchmark testinde yüksek sonuçlar elde etti. Terminal-Bench-Science testinde model yüzde 52,6 başarı gösterdi.

Yazılım geliştirmeye odaklanan Terminal-Bench 4.0 testinde ise Fable 5.1, yüzde 55,8 doğruluk oranına ulaştı. Şirket, bu sonuçların modelin sektörel görevlerde yüksek verimlilik sağladığını kanıtladığını vurguluyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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