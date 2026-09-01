Usyk, Hrgovic'in sansasyonel zaferi ve Itauma'nın nakavtı hakkında konuştu

Ağırsiklet dünya boksunun en güçlü temsilcilerinden biri Oleksandr Usyk The Ring dergisine verdiği demeçte, Londra'da gerçekleşen sansasyonel şampiyonluk maçının sonuçlarını değerlendirdi.

Ukraynalı boksörün boşa çıkardığı IBF dünya şampiyonluk kemeri için yapılan mücadelede, 34 yaşındaki Hırvat Filip Hrgovic, müsabakanın mutlak favorisi olarak gösterilen 21 yaşındaki Britanyalı Moses Itauma'yı 9. rauntta teknik nakavtla mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

«Daha güçlü dön»: Usyk'in her iki boksöre mesajı

Oleksandr Usyk, maçın ardından kazanan ve kaybeden tarafa şu sıcak ve destekleyici sözleri iletti:

Yeni şampiyona tebrik: «Tebrikler Filip, gerçekten harika ve hak edilmiş bir zaferdi!»;

Genç yıldıza destek: «Moses, bu daha başlangıç. Sakın pes etme, daha güçlü döneceğine inanıyorum. Sadece ilerlemeye devam et — senin büyük bokstaki yolculuğun daha yeni başlıyor!».

Boşa çıkan son kemer ve Usyk — Wilder karşılaşması

Ağırsiklet sahnesindeki önemli değişiklikler: