Oliveira neden maçtan çekildi? Tsarukyan, Ruffi ile karşılaşmasının perde arkasını açıkladı
UFC hafif sıkletin önde gelen adaylarından Arman Tsarukyan, Brezilyalı yükselen yıldız Mauricio Ruffy ile oktagona çıkma kararının arkasındaki nedenleri açıkladı.
Başlangıçta eski şampiyon Charles Oliveira ile rövanş maçına hazırlanan Ermeni sporcu, planlardaki ani değişikliği ve UFC yönetimiyle varılan kritik anlaşmanın detaylarını paylaştı.
Oliveira'nın trajedisi ve Ruffy seçeneği: Olaylar nasıl gelişti?
Tsarukyan, antrenman kampı ve rakip değişikliği sürecini şu şekilde yorumladı:
Oliveira ile iptal olan plan: «Başlangıçta Charles Oliveira'ya karşı ana adaylık maçını kabul etmiştim ve Romanya'da antrenmanlara başlamıştım. Ancak daha sonra Oliveira'nın yakın bir arkadaşı vefat etti ve organizasyon bana yeni bir rakip aradıklarını bildirdi»;
Yıllık araya son: «Ardından Mauricio Ruffy ismi gündeme geldi ve hemen kabul ettim. Çünkü bu yıl henüz hiçbir maça çıkmamıştım ve dövüşsüz kalmak istemedim. Ruffy ile karşılaşmak, kariyerimi aktif tutmak için çok uygun bir seçenekti».
«Galibiyetten sonra şampiyonluk maçı»: UFC garantisi
Dövüşçü, bu onayı karşılığında organizasyondan önemli bir şart talep ettiğini vurguladı:
Kemer için resmi bilet: «Bu karşılaşmadan sonra mutlaka şampiyonluk kemeri için dövüşmem gerektiğini söyledim. UFC yönetimi bu şartımı tamamen kabul etti»;
Maç tarihi ve turnuva: Arman Tsarukyan ile Mauricio Ruffy arasındaki mücadele, bu yılın 20 Eylül tarihinde «UFC 331» turnuvası kapsamında gerçekleşecek.
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