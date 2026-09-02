Oliveira neden maçtan çekildi? Tsarukyan, Ruffi ile karşılaşmasının perde arkasını açıkladı

Oliveira ile iptal olan plan: «Başlangıçta Charles Oliveira'ya karşı ana adaylık maçını kabul etmiştim ve Romanya'da antrenmanlara başlamıştım. Ancak daha sonra Oliveira'nın yakın bir arkadaşı vefat etti ve organizasyon bana yeni bir rakip aradıklarını bildirdi»;