Redmi K100 Pro Max akıllı telefonu ilk gününde rekor kırdı

·69·Teknoloji
Redmi K100 Pro Max akıllı telefonu ilk gününde rekor kırdı

Xiaomi şirketinin yeni amiral gemisi cihazı Redmi K100 Pro Max, piyasada büyük ses getirerek önceki nesline kıyasla önemli bir üstünlük sergiledi. Bu cihaz, tanıtıldığı ilk gün alıcılar arasında büyük popülerlik kazandı ve satış hacmi bakımından önceki modelin sonuçlarını %150 oranında geride bıraktı. Bu başarı, markanın hayranlarının yeni amiral gemisinden yüksek teknolojik yetenekler beklediğini açıkça doğruluyor. Haberi Ixbt.com veriyor .

ixbt.com'un verilerine göre şirket başkanı Lu Weibinger'in resmi açıklamasında yeni akıllı telefonun teknik özellikleri ve ilk satış sonuçları duyuruldu. Alıcıların cihazı bu kadar sıcak karşılaması, teknik özelliklerinin modern gereksinimleri eksiksiz karşılamasıyla açıklanabilir. Amiral gemisi sınıfındaki bu büyük sıçrama, pazardaki rekabet ortamını da mutlaka etkileyecek.

Etkileyici ekran ve ileri teknolojiler

Yeni Redmi amiral gemisi en yeni geliştirmeleri bünyesinde barındırıyor ve kullanıcılara yüksek kaliteli içerik sunmak üzere tasarlandı. Akıllı telefon, 6,9 inç boyutunda düz bir OLED ekranla donatılmış. Ekranın çözünürlüğü 2608 × 1200 piksel. Ayrıca ekran, M11 malzemeleri temel alınarak üretilmiş ve 185 Hz yenileme hızını destekliyor.

Optik görüntü sabitleme sistemine sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Buna ek olarak 50 megapiksel periskop telefoto modülü ve aynı çözünürlükte ultra geniş açılı lens bulunuyor. Bu kombinasyon, kullanıcılara profesyonel düzeyde fotoğraf ve video içerikleri oluşturma imkânı sunuyor.

Pil kapasitesi ve kompakt tasarım

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri pili. Pil kapasitesi 9070 mA·ch ve pilin bileşiminde %16 oranında silikon bulunuyor. Bu kadar yüksek kapasiteli bir pile rağmen akıllı telefonun gövde kalınlığı yalnızca 8,45 milimetre, ağırlığı ise 238 gram.

Şarj seçenekleri de oldukça geniş: 100 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj teknolojileri destekleniyor. Ayrıca diğer cihazları şarj etmek için 27 watt kablolu ve 22,5 watt kablosuz ters şarj özelliği de bulunuyor.

Arka panel cam elyaf malzemeden üretilmiş ve gövde IP66, IP68 ve IP69 standartlarına göre suya ve toza karşı tamamen korunuyor. Güvenliği sağlamak için ekranın altına ultrasonik parmak izi tarayıcısı yerleştirilmiş. Yazılım olarak HyperOS 3.0 kullanılan cihazda hızlı veri aktarımı için USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca Bose akustiğine sahip 2.1 kanallı ses sistemi yüksek kaliteli ses çıkışını garanti ediyor.

RedmiXiaomiAkıllı TelefonTeknolojiAmiral Gemisi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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