Il-114-300 uçağı uydu olmadan çalışan benzersiz bir sistemle donatıldı

·0·Teknoloji
Il-114-300 uçağı uydu olmadan çalışan benzersiz bir sistemle donatıldı

Rusya'nın yeni bölgesel yolcu uçağı Il-114-300, kendi sınıfında uydu sinyali olmadan ve radyonavigasyon altyapısının gelişmediği bölgelerde bile güvenli uçuş sağlayan tek hava aracı oldu. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na göre, bu uçak aynı anda üç modern lazerli ataletsel navigasyon sistemi ile donatıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu teknolojik çözüm, özellikle uzak ve ulaşılması zor bölgelerde kullanım için son derece önemli kabul ediliyor. Bu tür bölgelerde uçuşlar, navigasyon sinyallerinin eksikliği nedeniyle genellikle zorluklarla karşılaşıyordu. Il-114-300'ün bu tür sorunları ortadan kaldırarak bölgesel havacılık güvenliğini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Modern ekipman ve iç tasarım

Bakanlığın verilerine göre, uçağın dijital uçuş-navigasyon kompleksi, yetenekleri bakımından en modern ana hat yolcu uçaklarının aviyoniklerinden geri kalmıyor. Bu durum, pilotların zorlu hava ve coğrafi koşullarda bile uçağı kontrol etmesini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Ayrıca, hava aracının yolcu kabini de tamamen yeni bir yaklaşımla oluşturuldu. İç tasarımda tamamen yeni yerli malzemeler kullanılmış olup, bu durum uçuş sırasında yolcular için ek konfor sağlamayı amaçlamaktadır.

Teslimat planları ve beklentiler

Il-114-300 uçağı, bu yılın 5 Haziran tarihinde başarılı bir şekilde sertifikasyon sürecini tamamlamıştı. Bu hava aracı, ömrünü tamamlamış eski An-24 uçaklarının yerini alacak ana bölgesel ulaşım aracı olarak görülüyor.

Ixbt.com kaynaklarına ve resmi verilere göre, ilk seri üretim uçakların Uzak Doğu havayolu şirketlerine teslimatının 2028 yılında yapılması planlanıyor. Şu anda ilk parti için imtiyazlı finansman kaynakları tamamen netleştirilmiş olup, yakın gelecekte kesin sözleşmelerin imzalanması bekleniyor.

İlk planlara göre, üretilecek ilk üç seri üretim uçağın imtiyazlı kiralama koşullarıyla İkinci Arhangelsk Birleşik Hava Filosu'na teslim edilmesi planlanıyor. Bu, söz konusu bölgelerdeki ulaşım bağlantılarını iyileştirmeye hizmet edecektir.

Il-114-300HavacılıkNavigasyonSanayiUçak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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