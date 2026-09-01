Nakavt sonrası ilk karar: Moses Itauma, Filip Hrgović ile tekrar dövüşecek mi?
Ağır sıkletin umut vadeden İngiliz yıldızı Moses Itauma'nın, yeni IBF dünya şampiyonu Hırvat Filip Hrgović'e karşı aldığı şok edici mağlubiyetin ardından, Queensberry Promotions patronu Frank Warren bu karşılaşmanın devamı hakkında resmi açıklamalarda bulundu.
Ünlü organizatör, Londra'daki 9. raunt teknik nakavtın ardından 21 yaşındaki Itauma'nın hemen rövanş maçı talep etmeye başladığını, ancak şu an acele etme zamanı olmadığını vurguladı.
«Şimdilik dinlen, sonra işe koyulacağız»: Organizatör ve boksörün sohbeti
Frank Warren, maçın sona ermesinin ardından Moses Itauma ile yaptığı özel görüşmenin detaylarını açıkladı:
Boksörün ilk tepkisi: «Moses maç biter bitmez bana: „Hrgović ile rövanş ayarlayabilir miyiz?“ diye soruyor. Bu, gerçek bir dövüşçü için doğal ve doğru bir tepki»;
Organizatörün stratejik kararı: «Ancak ona: „Şimdilik boks hakkında düşünme, biraz dinlen ve ailenle vakit geçir. Gücünü tamamen toplayıp döndüğünde tekrar büyük işlere koyulacağız“ dedim»;
Geleceğin garantisi: «Eğer Moses bu karşılaşmadan doğru dersleri çıkarabilirse, önünde hala parlak bir gelecek ve büyük zaferler var».
Londra'daki sansasyon ve ağır sıklette yeni durum
Ağır sıklet sahnesindeki belirleyici değişimler:
Hrgović'in şampiyonluk darbesi: Oleksandr Usyk tarafından boşa çıkarılan IBF kemeri için yapılan karşılaşmada mutlak favori olarak görülen Moses Itauma, 9. rauntta 34 yaşındaki tecrübeli Hrgović'in güçlü saldırılarına dayanamadı ve teknik nakavtla mağlup oldu;
Rövanş ihtimali: Frank Warren tarafından rövanş konusunun gündeme getirilmesi, Hrgović'in bir sonraki savunma maçlarının (özellikle Özbek Bakhodir Jalolov'un iddiaları ışığında) ağır sıklet divizyonundaki heyecanı daha da artırıyor.
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