İngiltere'nin saygın The Economist dergisinin Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşta yeni bir tırmanış başlatmanın eşiğinde. Derginin verilerine göre, Rusya'da 300 bin ile 400 bin arasında askeri kapsayacak yeni bir büyük seferberlik dalgası hazırlanıyor ve Putin'in yakın çevresine Donbas kaybedilirse kişisel güvenliğinin tehlikeye gireceğine dair itirafının detaylarını içeren analiz makalesi:

The Economist, Putin'in yeni seferberlik planını ve şok edici itirafını ifşa etti!

Rus yönetimi, haftalar süren tereddütlerin ardından savaştaki operasyonları daha da yoğunlaştırma kararı aldı. Birleşik Krallık'ın önde gelen siyasi-ekonomi dergisi The Economist, Kremlin'e yakın kaynaklarına dayanarak Rusya Federasyonu'nda yeniden 300 bin ile 400 bin arasında insanı silahlı kuvvetlere seferber etmek için özel hazırlıklar yapıldığını duyurdu.

Kaynaklar, bu kararın cephedeki asgari hedeflere ulaşma ve iktidar içindeki siyasi istikrarı koruma zorunluluğu ile açıklandığını belirtiyor.

Bölgeler üzerinden zorunlu asker toplama taktiği

Dergiye göre yeni seferberlik kampanyası şu şekilde yürütülecek:

Yerel yönetimlere yüklenen baskı: Ek askeri güçler, doğrudan bölgesel yönetimler (valiler ve yerel kurumlar) tarafından idari baskı ve zorlama yoluyla toplanacak;

Siyasi hoşnutsuzluğu yerelleştirme: Kremlin, geniş çaplı kitlesel protestoları önlemek amacıyla ülke genelinde merkezi bir duyuru yerine, süreci bölgeler bazında dağınık bir şekilde yürütmeyi planlıyor.

«Beni asarlar»: Donbas'ı ele geçirmek Putin için bir ölüm-kalım meselesi mi?

The Economist, Putin'in savaşı mevcut noktada durdurmaya yönelik kişisel korkularını ve kaynakların beyanlarını aktardı: