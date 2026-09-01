«Beni asarlar!» Putin'in yeni seferberlik planı ve gizli itirafları

·1·Dünya
«Beni asarlar!» Putin'in yeni seferberlik planı ve gizli itirafları

İngiltere'nin saygın The Economist dergisinin Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşta yeni bir tırmanış başlatmanın eşiğinde. Derginin verilerine göre, Rusya'da 300 bin ile 400 bin arasında askeri kapsayacak yeni bir büyük seferberlik dalgası hazırlanıyor ve Putin'in yakın çevresine Donbas kaybedilirse kişisel güvenliğinin tehlikeye gireceğine dair itirafının detaylarını içeren analiz makalesi:

The Economist, Putin'in yeni seferberlik planını ve şok edici itirafını ifşa etti!

Rus yönetimi, haftalar süren tereddütlerin ardından savaştaki operasyonları daha da yoğunlaştırma kararı aldı. Birleşik Krallık'ın önde gelen siyasi-ekonomi dergisi The Economist, Kremlin'e yakın kaynaklarına dayanarak Rusya Federasyonu'nda yeniden 300 bin ile 400 bin arasında insanı silahlı kuvvetlere seferber etmek için özel hazırlıklar yapıldığını duyurdu.

Kaynaklar, bu kararın cephedeki asgari hedeflere ulaşma ve iktidar içindeki siyasi istikrarı koruma zorunluluğu ile açıklandığını belirtiyor.

Bölgeler üzerinden zorunlu asker toplama taktiği

Dergiye göre yeni seferberlik kampanyası şu şekilde yürütülecek:

  • Yerel yönetimlere yüklenen baskı: Ek askeri güçler, doğrudan bölgesel yönetimler (valiler ve yerel kurumlar) tarafından idari baskı ve zorlama yoluyla toplanacak;

  • Siyasi hoşnutsuzluğu yerelleştirme: Kremlin, geniş çaplı kitlesel protestoları önlemek amacıyla ülke genelinde merkezi bir duyuru yerine, süreci bölgeler bazında dağınık bir şekilde yürütmeyi planlıyor.

«Beni asarlar»: Donbas'ı ele geçirmek Putin için bir ölüm-kalım meselesi mi?

The Economist, Putin'in savaşı mevcut noktada durdurmaya yönelik kişisel korkularını ve kaynakların beyanlarını aktardı:

  • Fiziksel tehlike endişesi: «Büyük olasılıkla o [Putin], savaşı en asgari hedefi olan tüm Donbas'ı tam olarak ele geçirmeden durdurmanın, kişisel ve fiziksel güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturacağına inanıyor»;

  • Şok itiraf: Kaynaklardan biri, Rusya Devlet Başkanı'nın Donbas'ı ele geçirmeden savaşı bitirme olasılığını yakın çalışma arkadaşlarından biriyle tartışırken: «Beni asarlar», — diyerek endişesini açıkça dile getirdiğini belirtti.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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