Tim Cook görevinden ayrıldı: John Ternus Apple'ın yeni CEO'su oldu

·0·Teknoloji
Tim Cook görevinden ayrıldı: John Ternus Apple'ın yeni CEO'su oldu

Teknoloji dünyasında büyük bir değişim yaşandı: On beş yıllık görev süresinin ardından Tim Cook, Apple CEO'luğu görevini devretti ve bu pozisyona bugüne kadar donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan John Ternus getirildi. Bu geçiş dönemi, dünyanın en değerli şirketlerinden biri için kritik bir zamana denk geliyor; zira önlerinde yeni cihazların tanıtımı ve AI teknolojilerinin entegrasyonu gibi önemli sorumluluklar bulunuyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

ixbt.com verilerine göre, kamuoyu tarafından pek tanınmayan 51 yaşındaki John Ternus, son iş gününde çalışanlara gönderdiği mektupta Tim Cook tarafından övgüyle bahsedildi. Cook, halefi hakkında sıcak ifadeler kullanarak, onun dünyayı değiştiren ürünler yaratma sırrını derinden anladığını ve şirketi yönetmek için en uygun aday olduğunu vurguladı. Bilgi notu olarak, Tim Cook şirkette yönetici olarak kalmaya devam edecek.

John Ternus'un Apple'daki uzun soluklu yolculuğu

John Ternus, hayatının yarısından fazlasını, tam olarak 25 yılını bu şirkete adadı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Virtual Research Systems adlı küçük bir sanal gerçeklik cihazları üreticisi firmada kısa bir süre çalışan Ternus, 2001 yılında Apple'ın ürün tasarımı ekibine katıldı. Ardından kariyeri hızla yükselerek 2013 yılında donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı, 2021 yılında ise kıdemli başkan yardımcısı görevine getirildi.

Şu anda 51 yaşında olan Ternus, önceki yönetici Tim Cook'tan 15 yaş daha genç. Şirketin en üst düzey yöneticileri arasındaki en genç isimlerden biri olması, Apple'ın gelecekte uzun vadeli istikrarı sağlayabilecek bir lider seçtiğini gösteriyor. Nitekim yeni milenyum boyunca Apple'ın sadece iki CEO ile yönetilmiş olması, şirketin liderlik devamlılığına ve istikrara ne kadar büyük önem verdiğini kanıtlıyor.

Önündeki zorluklar ve yeni fırsatlar

Ternus, son yıllarda iPhone ve MacBook gibi dünyaca ünlü cihazların yaratılmasında kilit rol oynayan donanım mühendisliği departmanını yönetti. Şimdi ise onu ve tüm ekibi oldukça sorumluluk dolu haftalar bekliyor. Gelecek hafta şirketin yeni nesil cihazlarını tanıtacağı bir sonraki iPhone lansman etkinliğini gerçekleştirmesi planlanıyor.

Ayrıca Apple, yakın gelecekte Google Gemini teknolojisiyle çalışan yeni ve geliştirilmiş Siri AI deneyimini geniş kitlelere sunmaya başlayacak. Böylesine büyük teknolojik değişimlerin yaşandığı bir dönemde, John Ternus'un deneyimi şirket için belirleyici bir önem taşıyor.

Geçen yıl Pennsylvania Üniversitesi'nin mühendislik okulunda mezunlara konuşma yapan Ternus, yaşam ve profesyonel ilkelerini paylaşmıştı. "Her zaman odadaki herkes kadar zeki olduğunuza inanın, ancak onların bildiği kadar çok şey bildiğinizi sanmayın" demişti. Uzmanlara göre, tam da bu sağlıklı yaklaşım ve alçakgönüllülük, yeni CEO'nun Apple'ı geleceğe başarıyla taşımasına yardımcı olacak.

AppleJohn TernusTim CookTeknolojiHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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