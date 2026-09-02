Apple tanıtımı öncesinde iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir Ultra maketleri gösterildi

·1·Teknoloji
Apple tanıtımı öncesinde iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir Ultra maketleri gösterildi

Apple'ın bir sonraki büyük tanıtımına sadece sekiz gün kala, beklenen cihazların yeni maketleri internete sızdı. ixbt.com'un haberine göre, ünlü YouTube içerik üreticisi Lewis Hilsenteger ("Unbox Therapy" kanalının yazarı), son videosunda iPhone 18 Pro Max ve şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olduğu tahmin edilen iPhone Ultra modellerinin maketlerini sergiledi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Katlanabilir iPhone Ultra tasarımındaki değişiklikler

Sunulan maketler arasında en çok dikkat çeken, katlanabilir iPhone Ultra cihazı oldu. Yazar, bu yeni versiyonun öncekilere kıyasla çok daha rafine olduğunu ve gelecekteki seri üretim akıllı telefonun dış görünüşünü daha doğru yansıtabileceğini belirtiyor. Cihazın gövdesinin görsel olarak kalınlaştığı, köşelerinin ve kenarlarının ise daha yumuşak bir forma sahip olduğu göze çarpıyor.

Ayrıca, ana kamera bloğunun tasarımı da önemli ölçüde yeniden gözden geçirilmiş. Dış görünüşü, Apple'ın mevcut genel tasarım diline daha da yakınlaşmış durumda. Yapısal değişiklikler katlanabilir mekanizmayı da etkilemiş; menteşe kısmı gövdenin içine daha derin yerleştirilmiş ve yan kenarlardan dışarıya pek taşmıyor.

Maket analizi, mühendislerin USB-C portu ve hoparlörlerin konumunu da değiştirdiğini gösteriyor. Bu tür iyileştirmeler, cihazın günlük kullanım konforunu artırmayı amaçlıyor ve teknoloji meraklılarında büyük bir ilgi uyandırıyor.

iPhone 18 Pro Max renk paleti

Öte yandan, iPhone 18 Pro Max modellerinin maketleri, internette daha önce yayınlanan örneklerden neredeyse hiç farklı değil. Ancak video sırasında bu amiral gemisi cihazın dört tahmini renk seçeneği net bir şekilde gösterildi.

Bu renk yelpazesi şunları içeriyor:

  • Açık mavi
  • Kızıl-ahududu
  • Beyaz renk
  • Siyah renk
Bu maketler, Apple hayranlarına gelecekteki amiral gemilerinin nasıl görünebileceğine dair ilk izlenimi veriyor. Tüm gözler, şirketin tüm sırları açıklaması beklenen 9 Eylül'deki resmi etkinliğe çevrilmiş durumda.

AppleiPhoneiPhone UltraiPhone 18 Pro MaxTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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