Acil: Elon Musk ve Kiev arasındaki gizli müzakerelerin detayları...

·1·Dünya
Acil: Elon Musk ve Kiev arasındaki gizli müzakerelerin detayları...

Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak amacıyla Starlink uydu sistemini kullanmasına izin vermeye hazır. Bu bilgi, saygın Financial Times (FT) gazetesinin kaynaklarına dayandırıldı.

Kaynaklar, Musk'ın bunu Ukrayna'nın eski Savunma Bakanı Mihail Fyodorov ile yaptığı bir görüşmede belirttiğini, ancak bu konudaki nihai ve kesin kararın ABD yönetimi yani Beyaz Saray tarafından alınması gerektiğini hatırlattığını ifade etti.

Kısıtlamalar, Washington faktörü ve diplomatik baskı

Bu anlaşmanın etrafındaki önemli siyasi hususlar:

  • Musk'ın mevcut yasağı: Şimdiye kadar Elon Musk, Ukrayna'nın Starlink altyapısını kendi ülke sınırlarının dışında (özellikle Rusya topraklarının içindeki saldırılarda) kullanmasını kesin bir dille yasaklıyordu;

  • Trump üzerinden etki kurma girişimi: The Atlantic dergisinin Temmuz ayında yazdığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donald Trump’tan Elon Musk'ı bu kararını yeniden gözden geçirmeye ikna etmesini şahsen talep etti;

  • Resmi açıklama: Bu yılın Temmuz ayında bakanlık görevinden ayrılan Fyodorov ve Elon Musk'ın kendisi, yayılan bu haberlere henüz resmi bir yorum yapmadı.

Zelenski'den Musk'a «Özgürlük» nişanı

Bu müzakerelerin arka planında, Kiev ile Amerikalı girişimci arasındaki ilişkilerin ısındığı gözlemleniyor:

  • Yüksek devlet ödülü: Geçtiğimiz hafta Volodimir Zelenski, Elon Musk'ı Ukrayna'nın en yüksek ödüllerinden biri olan «Özgürlük» (Orden Svobodi) nişanı ile ödüllendirdi;

  • Ödülün gerekçesi: Ödül, Musk'a insan hayatını ve özgürlüğünü korumadaki kişisel hizmetleri ile Ukrayna ve ABD halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı verildi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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