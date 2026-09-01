Acil: Elon Musk ve Kiev arasındaki gizli müzakerelerin detayları...

Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak amacıyla Starlink uydu sistemini kullanmasına izin vermeye hazır. Bu bilgi, saygın Financial Times (FT) gazetesinin kaynaklarına dayandırıldı.

Kaynaklar, Musk'ın bunu Ukrayna'nın eski Savunma Bakanı Mihail Fyodorov ile yaptığı bir görüşmede belirttiğini, ancak bu konudaki nihai ve kesin kararın ABD yönetimi yani Beyaz Saray tarafından alınması gerektiğini hatırlattığını ifade etti.

Kısıtlamalar, Washington faktörü ve diplomatik baskı

Bu anlaşmanın etrafındaki önemli siyasi hususlar:

Musk'ın mevcut yasağı: Şimdiye kadar Elon Musk, Ukrayna'nın Starlink altyapısını kendi ülke sınırlarının dışında (özellikle Rusya topraklarının içindeki saldırılarda) kullanmasını kesin bir dille yasaklıyordu;

Trump üzerinden etki kurma girişimi: The Atlantic dergisinin Temmuz ayında yazdığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donald Trump’tan Elon Musk'ı bu kararını yeniden gözden geçirmeye ikna etmesini şahsen talep etti;

Resmi açıklama: Bu yılın Temmuz ayında bakanlık görevinden ayrılan Fyodorov ve Elon Musk'ın kendisi, yayılan bu haberlere henüz resmi bir yorum yapmadı.

Bu müzakerelerin arka planında, Kiev ile Amerikalı girişimci arasındaki ilişkilerin ısındığı gözlemleniyor: