Apple, ABD başkanlık kararnamesi uyarınca harita ismini değiştirdi

ABD başkanlık yönetiminin resmi talimatının ardından, büyük teknoloji devleri haritalarındaki coğrafi yer isimlerini değiştirmeye devam ediyor. ixbt.com'un haberine göre, Apple, Google'ın izinden giderek Apple Maps hizmetinde Ontario Gölü'nün adını resmen Lake America olarak değiştirdi. Bu değişiklik ABD'deki kullanıcılar için geçerli olup, ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler bağlamında büyük dikkat çekiyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Söz konusu değişikliğin, ABD başkanı tarafından imzalanan bir idari kararnameye yanıt olarak yapıldığı belirtiliyor. Belgeye göre, İçişleri Bakanlığı'na ABD Coğrafi İsimlendirme Servisi ve diğer federal veri tabanlarında göl ismini güncellemesi için 30 gün süre tanınmıştı. Kararnamede, bu su kütlesinin ekonomik önemi vurgulanarak Lake America olarak yeniden adlandırılmasının gerekliliği belirtildi.

Harita hizmetlerinde coğrafi yaklaşımlar

Apple Maps uygulamasında hayata geçirilen bu değişiklik yalnızca ABD'deki kullanıcıları kapsıyor. Kanada'daki kullanıcılar için önceki Ontario ismi korunurken, bu iki ülke dışındaki kullanıcılar haritada her iki ismi de görebiliyor. Google ise haritadaki isimlerin, Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi dahil olmak üzere resmi hükümet kaynaklarındaki değişikliklere uygun olarak güncellendiğini açıkladı.

Ancak tüm harita hizmetleri bu politikayı izlemedi. MapQuest, kullanıcıların aşina olduğu eski ismi koruyacağını ve Ontario Gölü'nün adını değiştirmeyeceğini duyurdu. Hatırlatmak gerekirse, geçen yıl da benzer bir kararname ile Meksika Körfezi'nin adı Gulf of America olarak değiştirilmişti ve MapQuest o dönemde de kendi duruşunu korumuştu.

Rekabet ve uygulama sıralamasındaki değişimler

Teknoloji devlerinin hükümet kararnamesine uyması, rakip harita hizmetinin popülerleşmesine yol açtı. MapQuest uygulamasının indirilme oranları hızla arttı ve ABD App Store listelerinde zirveye yerleşti. Bu sonuç, popüler ChatGPT uygulamasını bile geride bırakmasını sağladı.

Ayrıca MapQuest, Google Play mağazasında da genel uygulama ve oyun sıralamasında üst sıralara yükselmeyi başardı. Şirket yetkilileri X sosyal medya platformunda bu duruma ironik bir yanıt vererek, artan popülaritelerinde kullanıcı tercihlerinin belirleyici olduğunu vurguladı. Apple ve Google ise konuyla ilgili ek bir açıklama yapmadı.