Manchester United transfer döneminin kapanışında Rayan Ait-Nouri ile ilgileniyor

·7·Spor
Manchester United transfer döneminin kapanışında Rayan Ait-Nouri ile ilgileniyor

Yaz transfer döneminin son gününde İngiliz futbolunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. talkSPORT'un haberine göre, Manchester United, ezeli rakibi Manchester City forması giyen savunma oyuncusu Rayan Ait-Nouri'yi kadrosuna katmak için resmi bir teklif sundu. Bu hamle, takımın savunma hattını güçlendirme çabalarının son adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, Manchester'ın iki devi arasında oyuncu transferi gerçekleştirmek oldukça nadir görülen bir durumdur. Ancak Cezayirli futbolcunun Manchester City'de yeterince forma şansı bulamaması, Old Trafford kulübü için bir kapı araladı. Takımın teknik direktörü Michael Carrick, transfer dönemi kapanmadan önce sol bek pozisyonundaki sorunları çözmeyi hedefliyor.

Transfer görüşmelerindeki zorluklar

Mevcut aşamada taraflar arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor. Manchester City kaynakları, son şampiyonun oyuncusunu rakibine satmaya niyeti olmadığını ve transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Buna rağmen, Kırmızı Şeytanlar son dakikaya kadar görüşmeleri sürdürmeye çalışıyor.

Manchester United, yaz boyunca uzman bir sol bek arayışıyla Avrupa'nın birkaç önemli ismine odaklanmıştı. Newcastle United oyuncusu Lewis Hall ile de görüşmeler yapılmış ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı. Sonuç olarak kulüp, dikkatini şehir rakibinin kadrosunda yedek kalan futbolcuya çevirdi.

Rayan Ait-Nouri'nin kariyerindeki dönüm noktası

25 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz yaz 32 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye katılmıştı. Ancak takımdaki kariyeri beklendiği gibi gitmedi. Sezon başındaki ayak bileği sakatlığı ve Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesini temsil etmesi, ilk 11'deki yerini kaybetmesine neden oldu.

Eğer bu sürpriz transfer gerçekleşirse, bu durum Rayan Ait-Nouri için duraksayan kariyerini yeniden başlatmak ve yeni bir seviyeye taşımak adına büyük bir fırsat olacak. Şimdilik tüm gözler, transfer döneminin son saatlerinde alınacak resmi kararlara çevrilmiş durumda.

Manchester UnitedManchester CityRayan Ait-NouriTransferlerPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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