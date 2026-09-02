Xiaomi, Mijia Ceiling Fan ile uluslararası pazara açılıyor

·0·Teknoloji
Xiaomi, Mijia Ceiling Fan ile uluslararası pazara açılıyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni ürünü olan aydınlatmalı akıllı tavan vantilatörünü uluslararası pazara sunmaya hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, Mijia Ceiling Fan with Light 36 inç modeli şirketin resmi küresel web sitesinde göründü; bu da cihazın Çin dışında da satışa sunulacağının bir göstergesi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu an için Xiaomi, bu yenilikçi ürünün uluslararası pazarlardaki kesin çıkış tarihi ve nihai fiyatı hakkında bilgi vermiyor. Yine de cihazın küresel sayfada listelenmesi, yakın zamanda dünya pazarında yerini alacağı anlamına geliyor ve tüketiciler arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Cihazın teknik özellikleri

Bu cihaz, kompakt bir tasarımda 36 inçlik bir tavan lambası ile verimli bir vantilatörü birleştiriyor. Yapının toplam ağırlığı yaklaşık 4,3 kilogramdır. Cihazın maksimum güç tüketimi 64 Watt olup, bunun 28 Watt'ı vantilatöre, kalan 36 Watt'ı ise aydınlatma sistemine aittir.

Entegre aydınlatma sistemi en az 300 lüks seviyesinde ışık sağlayabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, ışık renk sıcaklığını 2700 Kelvin ile 5700 Kelvin arasındaki geniş bir aralıkta tercihlerine göre kolayca ayarlayabiliyor.

Akıllı kontrol ve mevsimsel işlevsellik

Vantilatör, yıl boyunca verimli çalışmasını sağlayan çift yönlü dönme özelliğine sahiptir. Yaz aylarında serin hava akışını aşağı yönlendirerek odayı soğuturken, kış mevsiminde ters yönde dönerek tavanda biriken sıcak havayı oda içine eşit şekilde dağıtmaya yardımcı olur.

Cihazı kontrol etmek için özel bir uzaktan kumanda sunulmaktadır. Ayrıca, modern akıllı ev sistemleriyle entegrasyonu, kullanıcılara kolaylık sağlayarak uyumlu bir ekosistem içinde yönetim imkanı tanır.

Bilgi olarak, bu cihaz Çin pazarında yaklaşık 80 ABD doları civarında fiyatlandırılmıştı. Uzmanlar, küresel pazarda lojistik ve diğer maliyetler nedeniyle fiyatın biraz daha yüksek olmasını bekliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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