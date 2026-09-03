Xiaomi 18 Fold akıllı telefonu sınıfının en büyük bataryasına sahip olacak

Xiaomi şirketi, bir sonraki katlanabilir amiral gemisi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. ixbt.com'un haberine göre, yeni Xiaomi 18 Fold cihazı, piyasadaki benzer katlanabilir akıllı telefonlar arasında en büyük batarya ile donatılacak. Bu, kullanıcılara kalınlığı ve ağırlığı artırmadan çok daha uzun süreli otonom çalışma imkanı sunacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket temsilcisi Lu Weibing'in verdiği bilgilere göre, akıllı telefona 6000 mAh kapasiteli Xiaomi Jinshajiang bataryası yerleştirilecek. Böylesine büyük bir güç rezervini çok ince ve hafif bir katlanabilir gövdede barındırmak, yeni çok katmanlı batarya yapısı sayesinde mümkün oldu. Uzmanlar, bu sayede kompaktlık ve yüksek performansı mükemmel bir dengede tutmayı başardılar.

İleri batarya teknolojileri ve şarj imkanları

Bu bataryanın enerji yoğunluğu litre başına 920 Wh değerindedir ve içeriğindeki silikon miktarı yüzde 20 artırılmıştır. Bu teknolojik çözümler, batarya boyutunu büyütmeden kapasitesini önemli ölçüde artırmayı sağladı. Modern pazarda bu değerler, sınıfının en ileri sonuçlarından biri olarak kabul ediliyor.

Cihaz sadece yüksek kapasiteli bir batarya ile değil, aynı zamanda hızlı şarj teknolojileriyle de donatılacak. Özellikle, Xiaomi 18 Fold 67 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj işlevlerini destekleyecek. Bu, kullanıcılara kısa sürede batarya gücünü tamamen geri kazanma imkanı sunuyor.

Ekran ve kamera özellikleri

Bataryanın yanı sıra üretici, cihazın diğer teknik özellikleri hakkında da bazı bilgiler paylaştı. Akıllı telefon, 7,58 inç diyagonal ve 2:1 oranında bir iç ekranla donatılacak. Ekran güvenliğini ve dayanıklılığını artırmak amacıyla çift katmanlı UTG ultra ince cam kullanıldı.

Fotoğraf yeteneklerine gelince, cihaza 80 mm odak uzaklığına sahip modern bir periskopik lens yerleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca akıllı telefonun gövdesi, 7 serisi ultra dayanıklı alüminyum alaşımdan yapılmış bir çerçeve ile korunacak, bu da cihazın sağlamlığını daha da artırıyor.