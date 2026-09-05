Dünyanın En Pahalı Doğal Lifleri: Top-5

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Dünyanın En Pahalı Doğal Lifleri: Top-5

Lüks giysilerin üretiminde kullanılan bazı doğal lifler, sıradan kumaşlardan onlarca, hatta yüzlerce kat daha pahalıdır. Fiyatlarını belirleyen temel unsurlar; nadirlikleri, üretim hacimlerinin düşüklüğü ve yoğun el emeği gerektirmeleridir.

5. Sıra: Sea Island Pamuğu
Karayip adalarında yetiştirilen bu pamuk, dünyanın en nadir ve kaliteli pamuk türlerinden biri olarak kabul edilir. Lifi son derece uzun ve yumuşak olup, premium seviyedeki giysilerin üretiminde kullanılır.

4. Sıra: Premium İpek
Yüksek kaliteli ipeğin fiyatı; kökenine, lif kalitesine ve üretim yöntemine bağlı olarak önemli ölçüde artar. Özellikle el yapımı ve sınırlı sayıda üretilen ipek ürünleri oldukça pahalı olabilir.

3. Sıra: Kaşmir
Kaşmir keçisinin yumuşak iç yününden çok az miktarda elde edilir. Bu nedenle yüksek kaliteli kaşmir, sıradan yün ürünlerine göre çok daha pahalıdır.

2. Sıra: Bebek Kaşmiri
Genç keçilerden elde edilen en yumuşak lifler özel olarak seçilir ve premium ürünlerde kullanılır. Bu ham maddenin azlığı ve yumuşaklığı fiyatını artırır.

1. Sıra: Vikunya Yünü
Vikunya yünü, dünyanın en pahalı ve nadir doğal liflerinden biri sayılır. Vikunyalar Güney Amerika'nın And Dağları'nda yaşar ve hayvanlar genellikle birkaç yılda bir kırkılır. Her hayvandan elde edilen lif miktarı da oldukça azdır.

Vikunya lifi son derece yumuşak ve hafif olduğu için, ondan üretilen giysiler lüks moda dünyasında özel bir yere sahiptir. Hazır vikunya kumaşının fiyatı, kalitesine ve üreticisine bağlı olarak binlerce dolara ulaşabilir.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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