Britanya'da martılar yılda 172 milyon sterlinlik yiyeceği çalıyor

·2·Dünya
Britanya'da martılar yılda 172 milyon sterlinlik yiyeceği çalıyor

Britanya'da martılar nedeniyle bir yıl içinde çalınan veya çalınmaya çalışılan yiyeceklerin toplam değeri 171,9 milyon sterlin olarak tahmin edildi. Bu hesaplama, Compare the Market şirketi tarafından yapılan anket sonuçlarına dayanmaktadır. Konuyla ilgili haberi The Independent duyurdu.

Araştırmaya 2 bin Britanyalı katıldı. Katılımcıların yüzde 71'inin martıların yiyeceklerini kaptırdığına veya çalmaya çalıştığına şahit olduğunu belirtti. Hesaplamada, bu tür durumlardaki yiyeceğin ortalama değeri 5,50 sterlin olarak alındı.

Martıların en çok hedef aldığı yiyecek ise fish-and-chips oldu. Ankete katılanların yüzde 72'si, kuşların bu yemeği kaptığını veya kapmaya çalıştığını söyledi. Onları yüzde 21 ile sandviçler ve yüzde 20 ile dondurma takip ediyor.

Kuşlardan korunmak için Britanyalıların yüzde 76'sı açık havada nerede veya nasıl yemek yediklerini değiştirdi. Yüzde 43'ü yiyeceklerini martılardan saklamaya çalışırken, yüzde 31'i yemeğini daha hızlı bitirdiğini ifade etti.

Ayrıca, martıların hedefi olanların yüzde 69'u bu durumun birkaç kez tekrarlandığını belirtti.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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