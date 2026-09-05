Manikür uğruna satılan devlet sırrı: Ukrayna'da 1,4 milyonluk gizli veri tabanı ifşa oldu

Ukrayna Ulusal Polisi'nde yaşanan beklenmedik ve absürt bir siber güvenlik skandalı tüm ağı sarstı. Bir polis memurunun sosyal medyadaki bir güzellik salonu için verilen sahte indirime kanması sonucu hackerlar, iç güvenlik sistemine tam erişim sağladı. Sonuç olarak, Ukrayna genelinde 2026 yılının 7 ayı boyunca gerçekleştirilen seferberlik kapsamı, askeri komiserlik (TSK) raporları ve sokak baskınlarına ilişkin gizli istatistiksel belgeler kamuoyuna sızdırıldı.

«Güzellik salonu tuzağı»: Hackerlar devlet sırrını nasıl ele geçirdi?

Gizli bilgilerin ele geçirilmesi karmaşık bir teknik saldırı değil, basit bir insan faktörü ve oltalama (phishing) hilesiyle gerçekleşti:

3 ücretsiz ziyaret: Sosyal medyadan bir polis memuru bulundu ve ona popüler bir güzellik salonundan sözde «3 ücretsiz manikür» hizmeti sunan sahte bir bağlantı gönderildi;

İç veri tabanları açıldı: Memur bağlantı üzerinden tuzağa düştükten sonra hackerlar, Ulusal Polis'in İç Güvenlik Departmanı'na, sabıka kaydı kontrolü yapan «Zapit» sistemine ve personelin iş bilgisayarlarına tam erişim sağladı;

Toplantı salonlarındaki kameralar: Hatta yönetim toplantılarının yapıldığı salonlardaki güvenlik kameraları ve mikrofonlar bile kontrol altına alınarak, füze saldırıları ve ölümler hakkındaki gizli brifingler dinlendi.

1,4 milyonluk veri tabanı ve sokak baskınları: Seferberliğin gerçek rakamları

Yayınlanan resmi belge tablosu, Ukrayna genelinde 2026 yılının yedi ayında yürütülen faaliyetlerin kapsamını göstermektedir:

1,4 milyon vatandaş gözetim altında: Tekil hesap kayıt veri tabanına toplam 1 409 688 kişi hakkında bilgiler girildi;

228 bin gözaltına alınan vatandaş: Bildirim grupları ve kontrol noktalarında toplam 228 626 erkek gözaltına alınarak Askeri-Tıbbi Komisyona (VLK) gönderildi;

174 bin tıbbi muayene: Gözaltına alınanlardan 174 120 kişi tıbbi muayeneden başarıyla geçmiş sayıldı;

170 bin kişi cepheye: Muayeneden geçenler arasından 102 548 kişi zorunlu olarak seferber edildi, 69 525 kişi ise «gönüllü» olarak kaydedilerek toplam 170 binden fazla kişi ön cepheye gönderildi;

148 bin celp kağıdı: Yıl başından bu yana vatandaşların eline toplam 148 550 adet celp kağıdı (povestka) şahsen teslim edildi.

Bölgesel farklılıklar: Sokak avları ve gönüllü gidenler

Belgeler, Ukrayna bölgeleri arasında keskin farklar olduğunu ortaya koydu:

En çok zorunlu seferberlik: Erkeklerin sokaklardan toplanması konusunda en yüksek oran Dnipropetrovsk (13 bin), Kiev bölgesi ve şehri (toplam 16 binden fazla) ile Odessa bölgesinde (9 bin) kaydedildi;

Lviv fenomeni: Ülkenin batısında yer alan Lviv bölgesinde sokaktan toplama oranı en düşük, ancak kendi isteğiyle gelen gönüllü sayısı en yüksek seviyede gerçekleşti (4 binden fazla);

Coşku eksikliği: Güney cephe hattı bölgeleri ve Odessa bölgesinde gönüllü olarak orduya katılanların sayısı en düşük seviyede seyretmektedir.

Sizce, devlet güvenliği ve askeri sırların tutulduğu önemli sistemlerin tek bir basit ücretsiz hizmet uğruna hacklenmesi, modern dijital güvenliğin ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor mu? Siber hijyene uyulmaması sonucu yaşanan bu tür trajik olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!