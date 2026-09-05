“Voyager” sondaları 50 bin derecelik “plazma duvarı” ile karşılaştı — bilim insanlarını şaşırtan neydi?

·14·Dünya
“Voyager” sondaları 50 bin derecelik “plazma duvarı” ile karşılaştı — bilim insanlarını şaşırtan neydi?

Yaklaşık yarım asır önce uzaya fırlatılan NASA'nın efsanevi «Voyager-1» ve «Voyager-2» uzay araçları, Güneş sisteminin uzak sınırlarında beklenmedik bir olayı kaydetti. Saygın iflscience.com bilim portalının bildirdiğine göre, araştırma sondaları yıldızlararası boşluğun eşiğinde beklenenden iki kat daha yüksek — 30.000 ile 50.000 Kelvin (Celsius ölçeğinde de neredeyse aynı) arasında değişen akılalmaz bir sıcaklıkla karşılaştı.

Helyopoz ve yıldızlararası boşluğun çarpışması

Güneş rüzgarı ile yıldızlararası ortamın karşılıklı mücadelesinin sınırında karmaşık süreçler yaşanıyor:

  • “Plazma duvarı” nedir?: Bu katı bir engel değil, Güneş'in yaydığı yüklü parçacık akışının (helyosfer) yıldızlararası ortamla çarpıştığı geçiş bölgesi olan helyopozdur;

  • Beklenenden kat kat daha sıcak: Teorik hesaplamalar, sınırın ötesindeki sıcaklığın 15.000 – 30.000 Kelvin civarında olacağını gösteriyordu. Ancak «Voyager-2» cihazlarının kaydettiği 30.000 – 50.000 derecelik sıcaklık, bilim insanlarının teorilerini tamamen değiştirdi;

  • Geçiş bölgesi ve keskin değişim: Helyopozun eşiğinde, genişliği 1,5 astronomik birime (Dünya ile Güneş arasındaki mesafeden daha büyük) eşit kendine has bir tampon bölge bulunmaktadır. Orada plazma akışı yavaşlar, sıcaklık yükselir ve yoğunluğu bir günden kısa sürede keskin bir şekilde değişir.

Neden 50 bin derecede araçlar yanmadı? Fizik bilmecesi

Uzay sondalarının böylesine dehşet verici bir sıcaklıkta bozulmaması veya erimemesi, temel fizik yasalarıyla açıklanmaktadır:

  • Sıcaklık ve ısı farkı: Açık uzay koşullarında yüksek sıcaklık, alışılagelmiş ısı etkisini değil, tekil parçacıkların olağanüstü yüksek kinetik hareket enerjisini ifade eder;

  • Parçacıkların seyrekliği: Yıldızlararası plazma son derece seyrek ve dağınık halde olduğundan, oradaki parçacık sayısı araç gövdesine gerçek bir ısı aktarımı yapmak için yeterli değildir;

  • Engelsiz uçuş: Tam da bu devasa boşluk sayesinde «Voyager» sondaları bu “ateşli engel”den hiçbir hasar almadan geçti ve yolculuklarına devam etti.

Yarım asırlık görev: Yeni keşiflere doğru bir adım

Tarihi araçlar hala insanlığın bilmediği bölgelerden önemli bilimsel sinyaller göndermeye devam ediyor:

  • Tarihi dönüm noktası: «Voyager-1» bu sınırı 2012'de, «Voyager-2» ise 2018'de geçerek insanlığın yarattığı ve yıldızlararası boşluğa çıkan ilk cihazlar oldular;

  • Beklenmedik manyetik alan: «Voyager-2», yıldızlararası alandaki manyetik alan yönünün Güneş'in hakim olduğu iç bölgedeki yönle neredeyse aynı olduğunu tespit etti ve bu durum uzmanlar için yeni bir gizem haline geldi;

  • Kesintisiz veri: Sondalar bugün bile durmaksızın, yıldızlararası plazma yoğunluğu ve açık galaktik ortam parametreleri hakkında paha biçilmez bilimsel verileri Dünya'ya göndermektedir.

Sizce 1970'lerde yaratılan ve yaklaşık yarım asırdır çalışan bu tür araçların uzayın derinliklerinden veri göndermesi, insan mühendisliğinin zirvesi değil mi? Güneş sisteminin dışında bizi daha hangi şaşırtıcı sırlar bekliyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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