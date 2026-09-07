Huawei Pura X View tanıtıldı: Geniş ekran ve 7000 mAh batarya

Huawei, teknoloji pazarında bir devrim yaratarak dünyanın ilk geniş ekranlı paneline sahip akıllı telefonu Huawei Pura X View modelini resmen tanıttı. ixbt.com verilerine göre bu cihaz, sadece sıra dışı tasarımıyla değil, aynı zamanda ultra ince gövdesine sığdırılan devasa bataryası ve gelişmiş teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yeni amiral gemisi, kullanıcılara içerik tüketimi ve günlük görevlerde tamamen farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefon, 6,39 inç boyutunda ve 114,27 santimetrekarelik alana sahip benzersiz bir geniş ekran paneliyle donatıldı. İlginç olan şu ki, bu ekran alanı 6,9 inçlik iPhone 17 Pro Max ekranından bile daha büyük. Ekran, ön panelin tam yüzde 96,1'ini kaplıyor. Buna rağmen gövde kalınlığı sadece 6,68 milimetre, ağırlığı ise 201 gram.

Ekran özellikleri ve performans

Huawei yönetimi, bu geniş formatlı ekranın çok yönlü olduğunu ve kullanımda büyük kolaylıklar sağladığını belirtiyor. Özellikle geleneksel ekranlı akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında, video izlerken faydalı alan yüzde 16, dikey modda web sayfalarında gezinirken ise yüzde 21 artıyor. Üretici, bu cihazı e-kitap, oyun konsolu, film izleme aracı ve verimli bir iş aracı olarak konumlandırıyor.

Akıllı telefonun performansından Kirin 9030S işlemci ve HarmonyOS 7 işletim sistemi sorumlu. Huawei'ye göre yeni nesil işlemci, bir önceki modele kıyasla genel performansta yüzde 28'lik bir artış sağlıyor. Ayrıca özel HyperSpace Memory teknolojisi, 12 GB RAM'in 16 GB seviyesinde çalışmasına olanak tanıyor. Cihaz, iki fiziksel SIM kart ve iki eSIM standardının yanı sıra metin ve görsel gönderme yeteneğine sahip BeiDou uydu bağlantısını da destekliyor.

Kamera potansiyeli ve fiyat

Fotoğraf çekim yetenekleri konusunda da Huawei Pura X View, sınıfının liderlerinden biri olmaya aday. Ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 200 megapiksel sensörle donatılmış. Ona OIS destekli 50 megapiksel telefoto lens ve 8 megapiksel ultra geniş açılı modül eşlik ediyor. Bu kombinasyon, her türlü ışık koşulunda yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekmeyi garanti ediyor.

Ayrıca ixbt.com'un haberine göre mühendisler, bu kadar ince bir gövdeye 7000 mAh kapasiteli bir batarya sığdırmayı başardılar. Bu da kullanıcılara şarj endişesi olmadan uzun süre aktif çalışma imkanı sunuyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip temel versiyonun fiyatı 900 ABD doları olarak belirlendi. Akıllı telefonun resmi satışlarının bu yılın 9 Eylül tarihinde başlaması planlanıyor.