Honor Watch 6 Pro akıllı saatleri yeni sağlık özelliklerine kavuştu

Honor markası, yeni amiral gemisi cihazı Honor Watch 6 Pro akıllı saatleri için ön siparişlerin açıldığını duyurdu. ixbt.com'un haberine göre cihaz, sadece modern tasarım unsurlarıyla değil, aynı zamanda kullanıcı sağlığını ciddi şekilde izlemeye yönelik gelişmiş tıbbi sensörlerle donatılmış olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı saatler için birkaç renk ve malzeme seçeneği sunuldu. Alıcılar siyah, kahverengi ve gümüş renkli paslanmaz çelik kasalar arasından seçim yapabilecekler. Bu durum, cihazın farklı tarzlardaki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor.

Cihazın dış görünüşünün yanı sıra ekran özellikleri de üst düzeyde. Üreticinin verdiği bilgilere göre saat, True Color teknolojisini destekleyen bir OLED ekran ile donatıldı. Ekran parlaklığı ise 5500 nit seviyesine kadar çıkabiliyor, bu da güneş ışığı altında bile bilgilerin rahatça okunmasını sağlıyor.

Sağlık takibinde yeni imkanlar

Honor Watch 6 Pro modelinde ana odak, kullanıcı vücudundaki önemli göstergelerin takibine çevrildi. Özellikle sunulan özellikler arasında kalp durması izleme, invaziv olmayan yöntemle 2.0 tansiyon ölçümü ve kandaki şeker miktarının sürekli takibi yer alıyor.

Buna rağmen, söz konusu sistemlerin çalışma prensibi ve ölçüm hassasiyeti hakkındaki tam teknik detaylar şimdilik gizli tutuluyor. Üretici, bu konudaki ayrıntılı bilgileri daha sonra açıklayacağını belirtti; bu durum uzmanlar ve teknoloji meraklıları arasında büyük bir ilgi uyandırıyor.

Smart Eye Sensing System teknolojisi

Sağlık özelliklerinin yanı sıra saat, bir başka sıra dışı yenilik olan Smart Eye Sensing System adlı akıllı bakış algılama sistemi ile donatıldı. Bu teknolojinin, kullanıcının bakış yönünü belirleyerek akıllı saat ile etkileşim imkanlarını daha da genişletmesi bekleniyor.

Mevcut aşamada Honor şirketi, Honor Watch 6 Pro cihazının tam teknik özelliklerini, resmi fiyatlarını ve satışa çıkış tarihini daha sonra duyuracağını bildirdi. Ön siparişlerin başlaması nedeniyle, önümüzdeki günlerde yeni cihaz hakkında ek detayların ortaya çıkması bekleniyor.