Xiaomi, yeni Smart Switch 2 akıllı anahtarını tanıttı

Xiaomi, Çin pazarında eski kablolu evlere bile kolayca monte edilebilen yeni Smart Switch 2 akıllı anahtarını satışa sundu. Ixbt.com verilerine göre, cihaz teknik yetenekleri ve evrensel özellikleriyle dikkat çekiyor ve 69 yuan'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı cihaz, Xiaomi Mall ve Xiaomi Youpin kitle fonlaması platformları aracılığıyla müşterilere sunuluyor. Üretici, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak modeli tek, çift ve üç düğmeli varyantlarda tasarladı ve bunlar standart 86 tipi duvar kutularına uyum sağlıyor.

Teknik özellikler ve güvenlik

Cihazın en önemli avantajlarından biri, evde nötr kablo olup olmadığına bakılmaksızın monte edilebilmesidir. Smart Switch 2, elektrik şebekesinin konfigürasyonunu otomatik olarak algılar ve uygun çalışma moduna geçer; bu da eski binalarda yaşayanlar için büyük bir kolaylık sağlar.

Güvenlik konusuna da özel önem verilmiş olup, gövde için 850 derece sıcaklığa dayanıklı V-0 yanmaz polikarbonat malzeme kullanılmıştır. Ayrıca röle ömrü bir milyon döngü olarak tasarlanmış olup, voltajın sıfır geçişi sırasında özel bir teknolojinin kullanılması kontaklara binen yükü önemli ölçüde azaltır.

Akıllı ev sistemindeki yeri

Smart Switch 2 modeli, Mesh 2.0 teknolojisini desteklemektedir. Bu sayede cihazın yanıt hızı önceki nesle kıyasla yüzde 50 artmış, ağ işlemleri ise yüzde 80 daha hızlı gerçekleştirilir hale gelmiştir.

Kullanıcılar, Mi Home uygulaması aracılığıyla düğmelere tek basma, çift basma ve uzun basma gibi farklı eylemler atayabilirler. Gerektiğinde, düğmeyi diğer akıllı ev cihazları için tam teşekküllü bir kablosuz uzaktan kumandaya dönüştürme imkanı da mevcuttur.

Cihazın elektrik devresi, düşük güçlü LED lambaların kapalı durumdayken titremesini azaltmak için özel olarak optimize edilmiştir. Organik camdan yapılmış 11 mm kalınlığındaki panel ise ona modern ve estetik bir görünüm kazandırır.