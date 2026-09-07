İtalya U20 Kadın Milli Takımı gençlik dünya kupasında tarihi bir zafer elde etti

·8·Spor
İtalya U20 Kadın Milli Takımı gençlik dünya kupasında tarihi bir zafer elde etti

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 20 yaş altı kadınlar dünya şampiyonası karşılaşmasında İtalya, ABD karşısında 2-1'lik skorla geri dönüş yaparak tarihinde yeni bir sayfa açtı. Goal.com'un haberine göre, bu başarı ülke futbol tarihinde unutulmaz bir gün olarak kaydedildi ve gençlik düzeyindeki uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Tarihi bir ara ve ilk galibiyet

"Azzurrine" lakaplı İtalya genç takımı, bu prestijli turnuvada tam 14 yıldır, yani 2012'den beri yer almıyordu. Ayrıca İtalyan kızlar, daha önce gençlik dünya kupalarının final aşamasında hiç galibiyet alamamıştı; bu maç, turnuva tarihlerindeki ilk başarıları oldu.

Maçın favorisi olarak gösterilen ve bu alanda güçlü bir futbol ekolünü temsil eden ABD milli takımı, oyunun başında öne geçmeyi başardı. Buna rağmen sahada büyük bir direnç gösteren İtalyan temsilcileri, zor durumdan çıkarak rakip kaleye iki gol gönderdi.

Belirleyici goller ve VAR müdahalesi

İtalya'nın gollerini Fadda ve Pellegrino Cimò kaydetti. Özellikle Pellegrino Cimò'nun performansı takımın galibiyetinde kilit rol oynadı ve maçın kaderini değiştirdi.

Maçın sonunda ABD'li oyuncular skoru eşitlemiş gibi görünüyordu ancak hakemler, uzatma dakikalarının üçüncüsünde VAR sistemine başvurdu. Birkaç saniye süren incelemenin ardından pozisyonda ofsayt olduğu teyit edildi ve gol iptal edildi.

Teknik direktör ve kaptanın görüşleri

Maç sonrası duygularını paylaşan takım kaptanı Gallo, takım arkadaşları ve teknik ekibiyle gurur duyduğunu ifade etti. Ona göre uluslararası arenada takım birliği ve zor anlarda birbirine destek olmak, başarının anahtarıdır.

Teknik direktör Matteucci ise kızların oyuna yaklaşımını ve gösterdikleri cesareti övdü. Teknik ekibin 90 dakika boyunca üstünlük kurmanın zor olacağını bildiğini ve takımın her türlü zor duruma hazırlıklı olarak fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirdiğini vurguladı.

Turnuva takvimine göre İtalyan kızlar, bir sonraki maçlarını çarşamba günü saat 15:00'te Japonya'ya mağlup olan Yeni Zelanda'ya karşı oynayacaklar.

İtalya U20Dünya KupasıABDPellegrino CimoKadın Futbolu
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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