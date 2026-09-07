Huawei yeni Kirin 9050 Pro çipini tanıttı

·4·Teknoloji
Huawei yeni Kirin 9050 Pro çipini tanıttı

Huawei, Mate XT 2 katlanabilir akıllı telefonu ile birlikte en yeni amiral gemisi mobil işlemcisi Kirin 9050 Pro'yu resmen tanıttı. Bu yüksek performanslı platform, mobil cihaz pazarında önemli bir adım olup gelişmiş mimarisi ve iyileştirilmiş hesaplama yetenekleriyle öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni yonga setinin oluşturulmasında ana odak noktası LogicFolding mimarisi ve yeni Linxi işlemci bloğu oldu. Bu çözümler sayesinde genel performansın önceki nesil temsilcilerine kıyasla yüzde 42 oranında arttığı belirtildi.

Teknik özellikler ve grafik yetenekleri

Sunulan bilgilere göre, Kirin 9050 Pro işlemcisinin tek çekirdek performansı yüzde 24, çok çekirdek performansı ise yüzde 52 oranında arttı. Yazılım ve donanım uyumu, çekirdeklerin çalışmasını belirli yüklere göre optimize ederek hem yüksek hız hem de enerji verimliliği sağlıyor.

Grafik gücü tarafında da ciddi değişiklikler yapıldı; cihaz, donanım seviyesinde ışın izleme (ray tracing) teknolojisini destekleyen yeni nesil Maleoon grafik alt sistemi ile donatıldı. Ek hesaplama blokları ve iki katına çıkarılan önbellek sayesinde render hızının yüzde 142 oranında arttığı açıklandı.

Yapay zeka ve iletişim teknolojileri

Modern trendlere uygun olarak çip, yapay zeka görevleri için tasarlanmış Da Vinci NPU mimarisi ile donatıldı. Toplamda 30 milyar parametre kapasitesine sahip bu nöral işlemci, multimodal MoE modellerini doğrudan cihaz üzerinde çalıştırmaya olanak tanıyor.

Ayrıca platform, uydu ve yer tabanlı iletişim mimarisini içeren yeni Balong modemine sahip oldu. Bu iletişim aracı, en ücra bölgelerde bile kesintisiz bağlantı garantisi veriyor.

Cihazın kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla çok kanallı ısı dağıtım sistemi ve modern mobil güvenlik mekanizmaları eklendi. Tüm bunlar, Kirin 9050 Pro'yu mobil endüstrideki en gelişmiş yeniliklerden biri haline getiriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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