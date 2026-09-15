MediaTek Dimensity 9600 Pro tanıtıldı: 2 nm teknolojili yeni amiral gemisi işlemci

·5·Teknoloji
MediaTek Dimensity 9600 Pro tanıtıldı: 2 nm teknolojili yeni amiral gemisi işlemci

Mobil teknoloji pazarı büyük değişimlerin eşiğinde. ixbt.com'un haberine göre MediaTek, yeni nesil Android amiral gemileri için tasarlanan en güçlü Dimensity 9600 Pro çip setini resmen tanıttı. TSMC'nin 2 nanometre üretim süreciyle üretilen ve 33 milyardan fazla transistör içeren bu gelişmiş platform, geleceğin akıllı telefon pazarı için yeni standartlar belirliyor. Ixbt.com bu konuda bilgi veriyor.

Yeni işlemci mimarisi tamamen elden geçirilmiş olup, geleneksel küçük enerji tasarruflu çekirdeklerden vazgeçerek 8 adet yüksek performanslı çekirdeği bünyesinde barındırıyor. Bunlar arasında 4,55 GHz hıza kadar çıkabilen iki adet C2-Ultra performans çekirdeği ile 4,35 GHz ve 3,1 GHz hızlarında çalışan üçer adet C2-Pro çekirdeği bulunuyor. MediaTek tarafından paylaşılan verilere göre, bir önceki nesil Dimensity 9500 ile kıyaslandığında tek çekirdek performansı yüzde 17, çoklu çekirdek performansı ise yüzde 15 artış gösterdi.

Yapay zeka ve grafik yetenekleri

Platformun nöral işlem birimi (NPU) de ciddi güncellemeler aldı. Metin tabanlı sorguları işleme sırasında yapay zeka üretim hızının yüzde 40 arttığı belirtiliyor. Sürekli hafif görevlerin yürütülmesi sırasında enerji tüketimi yüzde 40 azalırken, watt başına üretim verimliliği yüzde 55 oranında iyileştirildi. Ayrıca, büyük dil modellerinin bağlamını ilk işleme hızının yüzde 51 oranında hızlandığı kaydedildi.

Grafik işlemci (GPU) de aynı enerji tüketiminde Dimensity 9500 modelinden yüzde 18 daha hızlı çalışıyor. Maksimum performans modunda ise tam tersine enerji tüketimi yüzde 24 azalırken, ışın izleme (ray tracing) hızı yüzde 18 artmış durumda. Yeni nöral ağ işleme teknolojisi, daha düşük dahili piksel sayısından görüntü oluşturmaya yardımcı oluyor. Örneğin, Genshin Impact oyununda 864p çözünürlükte platform, yüksek yük altında ortalama 60 fps hız sağlayarak selefine göre yüzde 10 daha az enerji tüketiyor.

Bellek ve multimedya özellikleri

Sistem, toplam 34,5 MB boyutunda L2, L3 ve sistem önbelleği ile donatılmış olup LPDDR6 bellek ve UFS 5.0 depolama birimlerini destekliyor. 2 nm teknolojisine geçiş, enerji tüketimini önemli ölçüde düşürdü: Örneğin, 1080p formatında video akışı sırasında güç tüketimi önceki nesle göre yüzde 48 oranında azaldı.

Güncellenmiş görüntü işleme bloğu, 17 EV'ye kadar genişletilmiş dinamik aralığı ve saniyede 60 kare hızındaki hareketi işlemeyi destekliyor. Videolar için 4K/240 fps formatında ağır çekim, 4K/60 fps ve Log formatında renklerin sonradan derinlemesine düzenlenmesine olanak tanıyan 4K/120 fps sinematik kayıt seçenekleri sunuluyor.

MediaTek, bu yetenekleri pratikte kullanmak için dünyanın önde gelen markalarıyla iş birliğine başladı. Vivo ile birlikte çekim modlarını öneren bir yapay zeka asistanı geliştirilirken, Oppo ile sahneleri otomatik algılayan LUMO Inspiration Composition sistemi oluşturuldu. Ayrıca platform, Google Gemini ve bir dizi Çinli büyük dil modeliyle tam uyumlu çalışıyor.

MediaTekDimensity 9600 ProTSMCAkıllı Telefonlarİşlemciler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi lideri humanoid robot ile beklenmedik bir sparring gerçekleştirdiXiaomi lideri humanoid robot ile beklenmedik bir sparring gerçekleştirdiBugün, 15:54Yeni Snapdragon çipli Honor amiral gemisi tanıtım öncesi test edildiYeni Snapdragon çipli Honor amiral gemisi tanıtım öncesi test edildiBugün, 15:27Samsung Galaxy S26 FE Hindistan'da tanıtıldıSamsung Galaxy S26 FE Hindistan'da tanıtıldıBugün, 14:58Zhuque-2 roketi on uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdiZhuque-2 roketi on uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdiBugün, 14:26Xiaomi yeni Xiaomi Watch S5 41mm akıllı saatini tanıttıXiaomi yeni Xiaomi Watch S5 41mm akıllı saatini tanıttıBugün, 13:21Xiaomi 18 Pro tasarımı ve temel değişiklikleri resmen duyurulduXiaomi 18 Pro tasarımı ve temel değişiklikleri resmen duyurulduBugün, 12:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü