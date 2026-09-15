MediaTek Dimensity 9600 Pro tanıtıldı: 2 nm teknolojili yeni amiral gemisi işlemci

Mobil teknoloji pazarı büyük değişimlerin eşiğinde. ixbt.com'un haberine göre MediaTek, yeni nesil Android amiral gemileri için tasarlanan en güçlü Dimensity 9600 Pro çip setini resmen tanıttı. TSMC'nin 2 nanometre üretim süreciyle üretilen ve 33 milyardan fazla transistör içeren bu gelişmiş platform, geleceğin akıllı telefon pazarı için yeni standartlar belirliyor. Ixbt.com bu konuda bilgi veriyor.

Yeni işlemci mimarisi tamamen elden geçirilmiş olup, geleneksel küçük enerji tasarruflu çekirdeklerden vazgeçerek 8 adet yüksek performanslı çekirdeği bünyesinde barındırıyor. Bunlar arasında 4,55 GHz hıza kadar çıkabilen iki adet C2-Ultra performans çekirdeği ile 4,35 GHz ve 3,1 GHz hızlarında çalışan üçer adet C2-Pro çekirdeği bulunuyor. MediaTek tarafından paylaşılan verilere göre, bir önceki nesil Dimensity 9500 ile kıyaslandığında tek çekirdek performansı yüzde 17, çoklu çekirdek performansı ise yüzde 15 artış gösterdi.

Yapay zeka ve grafik yetenekleri

Platformun nöral işlem birimi (NPU) de ciddi güncellemeler aldı. Metin tabanlı sorguları işleme sırasında yapay zeka üretim hızının yüzde 40 arttığı belirtiliyor. Sürekli hafif görevlerin yürütülmesi sırasında enerji tüketimi yüzde 40 azalırken, watt başına üretim verimliliği yüzde 55 oranında iyileştirildi. Ayrıca, büyük dil modellerinin bağlamını ilk işleme hızının yüzde 51 oranında hızlandığı kaydedildi.

Grafik işlemci (GPU) de aynı enerji tüketiminde Dimensity 9500 modelinden yüzde 18 daha hızlı çalışıyor. Maksimum performans modunda ise tam tersine enerji tüketimi yüzde 24 azalırken, ışın izleme (ray tracing) hızı yüzde 18 artmış durumda. Yeni nöral ağ işleme teknolojisi, daha düşük dahili piksel sayısından görüntü oluşturmaya yardımcı oluyor. Örneğin, Genshin Impact oyununda 864p çözünürlükte platform, yüksek yük altında ortalama 60 fps hız sağlayarak selefine göre yüzde 10 daha az enerji tüketiyor.

Bellek ve multimedya özellikleri

Sistem, toplam 34,5 MB boyutunda L2, L3 ve sistem önbelleği ile donatılmış olup LPDDR6 bellek ve UFS 5.0 depolama birimlerini destekliyor. 2 nm teknolojisine geçiş, enerji tüketimini önemli ölçüde düşürdü: Örneğin, 1080p formatında video akışı sırasında güç tüketimi önceki nesle göre yüzde 48 oranında azaldı.

Güncellenmiş görüntü işleme bloğu, 17 EV'ye kadar genişletilmiş dinamik aralığı ve saniyede 60 kare hızındaki hareketi işlemeyi destekliyor. Videolar için 4K/240 fps formatında ağır çekim, 4K/60 fps ve Log formatında renklerin sonradan derinlemesine düzenlenmesine olanak tanıyan 4K/120 fps sinematik kayıt seçenekleri sunuluyor.

MediaTek, bu yetenekleri pratikte kullanmak için dünyanın önde gelen markalarıyla iş birliğine başladı. Vivo ile birlikte çekim modlarını öneren bir yapay zeka asistanı geliştirilirken, Oppo ile sahneleri otomatik algılayan LUMO Inspiration Composition sistemi oluşturuldu. Ayrıca platform, Google Gemini ve bir dizi Çinli büyük dil modeliyle tam uyumlu çalışıyor.