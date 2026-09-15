Xiaomi, %107 verimliliğe sahip yeni su ısıtıcısını piyasaya sürdü

Xiaomi, Çin pazarında en yeni ürünü olan Mijia Smart Gas Water Heater 2 akıllı gazlı su ısıtıcısının satışlarına başladı. ixbt.com'un haberine göre, dakikada 16 litre sıcak su kapasitesine sahip bu cihaz; ileri teknolojiler, yüksek enerji verimliliği ve entegre bir pompa sistemi ile donatıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil su ısıtıcısının temel teknik özelliklerinden biri, %107 gibi oldukça yüksek bir ısı verimliliğine sahip olmasıdır. %100'ü aşan bu değer, yoğuşma teknolojisinin kullanılmasıyla açıklanmaktadır; yani cihaz, yanma ürünlerindeki su buharından da ek ısı enerjisi geri kazanımı sağlar. Modelin elektroniği, brülör çalışmasını ve su akışını otomatik olarak kontrol eder.

Kurulum kolaylığı ve su basıncı sorununa çözüm

Cihazın tasarımı, ayrı bir kondens tahliye borusu gerektirmemesiyle öne çıkıyor. Oluşan sıvı, özel bir mineral bileşim yardımıyla nötralize edilir ve yüksek hızlı bir santrifüj püskürtme sistemi aracılığıyla dışarı atılır. Xiaomi, bu çözümün kurulum sürecini önemli ölçüde basitleştirdiğini ve korozyon riskini azalttığını belirtiyor.

Hermetik yanma odasına sahip olan cihaz, entegre bir takviye pompası ile donatılmıştır. Bu pompa, su akışını %245'e kadar artırabilmekte olup, özellikle su borularında basınç sorunu yaşayan çok katlı binaların üst katları ve eski yapılar için tasarlanmıştır.

Akıllı fonksiyonlar ve güvenlik

Üretici, kullanıcı konforuna özel bir önem vermiştir. ixbt.com'un haberine göre cihaz, çalışma sırasındaki gürültüyü azaltmak için çok aşamalı bir sistemle donatılmış olup, minimum gürültü seviyesi sadece 32 dB(A) seviyesindedir. Ayrıca su kalitesini sağlamak için tortu, kirlilik ve bakterilere karşı koruma sağlayan altı aşamalı bir temizleme sistemi kurulmuş olup, antibakteriyel verimliliği %99,9'a kadar ulaşmaktadır.

Mijia Smart Gas Water Heater 2 cihazı, HyperConnect platformunu destekler ve Mijia banyo ısıtma sistemleri dahil olmak üzere diğer ekosistem cihazlarıyla etkileşime girebilir. Kullanıcılar ayarları Mijia uygulaması ve Xiaomi sesli asistanı üzerinden yönetebilir, ayrıca kişisel otomasyon senaryoları oluşturabilirler.

Çin pazarında cihazın tavsiye edilen perakende satış fiyatı 3000 yuan ($445) civarında belirlenmiş olsa da, satışların başlangıç döneminde indirimler ve devlet teşvikleri ile 2295 yuan ($340) karşılığında satın alınabilmektedir.