SpaceX, Starship'i Mechazilla ile yakalamaya hazırlanıyor

Havacılık ve uzay sektöründe yeni bir dönem başlatan SpaceX, Starship programının en kritik ve karmaşık aşamalarından birine yaklaşıyor. Ixbt.com'un haberine göre şirket, uzay aracı gövdesini doğrudan fırlatma kulesinin mekanik manipülatörleri yardımıyla havada yakalama sistemini test etmeye hazırlanıyor. Bu teknoloji, tüm sistemin tamamen yeniden kullanılabilir hale getirilmesi yolunda atılan temel bir adımdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belirtildiğine göre, bir sonraki 14. test uçuşunun bu karmaşık süreçten önceki son adım olması bekleniyor. Eğer tüm süreçler planlandığı gibi giderse, bir sonraki 15. uçuş sırasında SpaceX, Starship aracını fırlatma kompleksine geri getirerek mekanik "kolları" yardımıyla yakalamayı deneyecek. Bu teknoloji halihazırda Super Heavy birinci aşamasının geri getirilmesi sürecinde de uygulanıyor.

Başarı olasılığı ve teknik detaylar

Elon Musk'ın değerlendirmesine göre, Starship aracını ilk denemede kulenin mekanik manipülatörleri ile yakalama olasılığı yüzde 50-60 civarında. Ona göre, önceki testlerden birinde araç Dünya'ya o kadar büyük bir hassasiyetle döndü ki, eğer o sırada ilgili kule hazır olsaydı, aracı yakalama imkanı bulunuyordu.

Ayrıca SpaceX'in önündeki bir diğer büyük hedef, daha önce kullanılmış Starship ve Super Heavy araçlarını yeniden uçurmaktır. Şirket, bu tür testleri 2026 sonu veya 2027 başlarında gerçekleştirmeyi planlıyor. Uzmanlara göre 2027 yılı, tam yeniden kullanılabilirlik ve hızlı uçuşlara ulaşılacak dönem olabilir.

Tam yeniden kullanılabilir sistem ve gelecek planları

Geleneksel Falcon 9 roketlerinden farklı olarak, Starship projesinde sadece birinci aşama hızlandırıcının değil, uzay aracının kendisinin de yenilenmesi ve yeniden uçurulması öngörülüyor. Burada amaç sadece aracı geri getirmek değil, onu yolcu uçakları gibi minimum bakımla kısa sürede tekrar uzaya göndermektir.

Her iki aşamanın hızlı bir şekilde yeniden kullanılması, yörüngeye yük taşıma maliyetlerini ciddi oranda düşürecektir. Gelecekte ise SpaceX, bu teknolojiye dayanarak Ay ve Mars'a yönelik geniş kapsamlı, uzun vadeli uzay görevleri gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ancak bunun için öncelikle aracın güvenli bir şekilde yakalanması ve yenilenmesinin pratikte kanıtlanması gerekiyor.