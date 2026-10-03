Xiaomi üç tamburlu ve kurutma sistemli büyük çamaşır makinesini piyasaya sürdü

·5·Teknoloji
Xiaomi üç tamburlu ve kurutma sistemli büyük çamaşır makinesini piyasaya sürdü

Xiaomi, kalabalık ve geniş aileler için tasarlanmış, Mijia Laundry Pro Supreme Edition adını taşıyan benzersiz bir çamaşır yıkama ve kurutma sistemini satışa sundu. Bu cihaz, özgün tasarımı ve aynı anda farklı türdeki giysileri ayrı ayrı işleme imkanı tanıyan üç bağımsız tamburuyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre, yeni cihaz aslında üst üste monte edilmiş iki ayrı üniteden oluşuyor ve toplamda tek seferde 18 kilograma kadar çamaşır yıkayabiliyor. Bu yaklaşım, ev sahibini arka arkaya birkaç döngü çalıştırma zorunluluğundan kurtararak zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Üç bağımsız tambur ve özgün özellikler

Sistemin alt kısmındaki ana tambur 13 kg çamaşır kapasitesine sahip olup, modern bir ısı pompalı kurutma sistemi ile donatılmıştır. Üst kısmında ise toplam 5 kg kapasiteli iki küçük tambur daha bulunmaktadır. Böylece cihaz şu imkanları sunar:

  • Büyük tamburda çarşaflar, kılıflar ve ağır yorganlar dahil olmak üzere büyük hacimli eşyaların yıkanması ve kurutulması;
  • Üstteki iki küçük haznede ise küçük giysilerin, iç çamaşırların ve diğer kumaşların ayrı ayrı temizlenmesi;
  • Her bölmede giysileri birbirine karıştırmadan bağımsız olarak işlemden geçirme.
Bu tür çok tamburlu çözümlerin temel avantajı, Mijia Laundry Pro Supreme Edition'ın üç bölümünde de tam teşekküllü kurutma fonksiyonunun bulunmasıdır. Piyasadaki benzer cihazlardan farklı olarak, burada küçük bölmeler de nemi giderme yeteneğine sahiptir, bu da kullanıcıların işini daha da kolaylaştırır.

Akıllı telefon üzerinden kontrol ve modern teknolojiler

Cihaz üç bağımsız tambur içermesine rağmen, dikey tasarımı sayesinde ev ortamında çok az yer kaplar. Sistem, Xiaomi akıllı ev ekosistemine tamamen entegre edilmiş olup, Mi Home uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir.

Kullanıcı, akıllı telefonu üzerinden yıkama sürecini takip edebilir ve her tambur için kumaş türüne göre ayrı programlar ayarlayabilir. Bu, hassas kumaşların zarar görmesini önlemede büyük önem taşır.

Şimdilik yeni ürün sadece Çin pazarında satışa sunulmuş olup, tavsiye edilen fiyatı 10.000 yuan (yaklaşık 1490 ABD doları) seviyesindedir. Bununla birlikte, yerel devlet teşvikleri dikkate alındığında cihazı 7700 yuan (1150 dolar) karşılığında satın alma imkanı da mevcuttur. Cihazın diğer pazarlara gönderilip gönderilmeyeceği hakkında henüz bir bilgi verilmemiştir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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