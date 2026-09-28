Xiaomi ilk ısı pompalı çamaşır makinesini tanıttı

·5·Teknoloji
Xiaomi ilk ısı pompalı çamaşır makinesini tanıttı

Xiaomi, Çin pazarında şirket tarihindeki ilk ısı pompalı kombine çamaşır ve kurutma makinesi olan Mijia Washing Machine Protector Pro Supreme Edition Heat Pump Washer-Dryer cihazını tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, bu gelişmiş cihaz aynı anda büyük miktarda çamaşırı yıkama ve kurutma imkanı sunarak evlerde enerji tasarrufunu yeni bir seviyeye taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın temel teknolojik başarısı, geleneksel kondansasyonlu çamaşır makinelerinden farklı olarak kurutma sürecinde ısı enerjisini yeniden kullanabilmesidir. Xiaomi tarafından sağlanan verilere göre, bu yaklaşım enerji tüketimini yüzde 73'e kadar azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, özel çift fanlı yapı kurutma sürecini yüzde 49 oranında hızlandırıyor.

Yenilikçi teknolojiler ve kompakt tasarım

Mühendisler ısı pompasını yerleştirmeyi başarmalarına rağmen, cihaz standart çamaşır makinelerinin alışılagelmiş boyutlarını korumayı başardı. Isı modülü gövdenin üst kısmına yerleştirilmiş olup, soğutucu akışkanın optimize edilmiş sirkülasyonu ısı değişim verimliliğini yüzde 59 oranında artırıyor.

Cihaz tek seferde 13 kilograma kadar çamaşır yıkama ve 9 kilograma kadar çamaşır kurutma kapasitesine sahip. Kullanıcılar için toplam 35 temel yıkama ve kurutma programının yanı sıra 11 özel mod sunuluyor. Yüksek yoğunluklu çift katmanlı filtreleme sistemi ise kumaşlardaki tüyleri ve küçük atıkları tutarak bunların giysilere tekrar yapışmasını önlüyor.

Yapay zeka ve akıllı ekosistem

Makine, modern bir su elektroliz sistemi ile donatılmış olup, Xiaomi'nin verilerine göre yıkama verimlilik katsayısı 1,3'tür. Soğuk suda elektroliz modu kullanıldığında 20 tür zorlu lekeyi çıkarmak ve yüzde 99'a kadar sterilizasyon seviyesine ulaşmak mümkündür.

Cihazın bir diğer önemli avantajı ise entegre yapay zeka asistanıdır. Kullanıcının giysinin malzemesini, rengini ve leke türünü belirtmesi yeterlidir; sistem otomatik olarak en uygun yıkama ve kurutma programını seçer. Yeni ürün, Xiaomi HyperOS Smart Connect akıllı ev ekosistemi ile tam entegre olup, Mi Home uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir ve sesli komutlarla kullanılabilir.

XiaomiMijiaSmart HomeHyperOSTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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