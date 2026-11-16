UFC 337 resmen duyuruldu: 2027'de Orlando'da tarihi turnuva düzenlenecek

UFC, 2027 takvimindeki bir başka önemli tarihi resmen onayladı. Dünyanın en prestijli MMA organizasyonu Şubat ayında Orlando'ya dönüyor. Bu seferki etkinlik sıradan bir Fight Night değil, numaralandırılmış bir UFC 337 turnuvası olacak. En ilginç yanı ise organizasyonun henüz kimlerin oktagona çıkacağını açıklamamış olması.

UFC 337 ne zaman ve nerede yapılacak?

UFC 337 turnuvası, 20 Şubat 2027 Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando şehrinde bulunan Kia Center arenasında gerçekleştirilecek.

Bu bilgi, organizasyon tarafından UFC 334 yayını sırasında duyuruldu. Böylece UFC, birkaç yıllık aradan sonra Orlando'ya geri dönüyor. Bu şehir, organizasyon tarihinde beşinci kez bir UFC etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Dikkat çekici olan ise, bunun Orlando'da düzenlenecek ilk numaralandırılmış UFC turnuvası olacak olması. Önceki dört etkinlik de şu anki Kia Center adıyla bilinen, o dönemdeki adıyla Amway Center kompleksinde düzenlenmişti.