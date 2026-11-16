UFC 337 resmen duyuruldu: 2027'de Orlando'da tarihi turnuva düzenlenecek
UFC, 2027 takvimindeki bir başka önemli tarihi resmen onayladı. Dünyanın en prestijli MMA organizasyonu Şubat ayında Orlando'ya dönüyor. Bu seferki etkinlik sıradan bir Fight Night değil, numaralandırılmış bir UFC 337 turnuvası olacak. En ilginç yanı ise organizasyonun henüz kimlerin oktagona çıkacağını açıklamamış olması.
UFC 337 ne zaman ve nerede yapılacak?
UFC 337 turnuvası, 20 Şubat 2027 Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando şehrinde bulunan Kia Center arenasında gerçekleştirilecek.
Bu bilgi, organizasyon tarafından UFC 334 yayını sırasında duyuruldu. Böylece UFC, birkaç yıllık aradan sonra Orlando'ya geri dönüyor. Bu şehir, organizasyon tarihinde beşinci kez bir UFC etkinliğine ev sahipliği yapacak.
Dikkat çekici olan ise, bunun Orlando'da düzenlenecek ilk numaralandırılmış UFC turnuvası olacak olması. Önceki dört etkinlik de şu anki Kia Center adıyla bilinen, o dönemdeki adıyla Amway Center kompleksinde düzenlenmişti.
Turnuva kartında şu an kimler var?
UFC 337 turnuvasının dövüş listesi henüz açıklanmadı. Ana maç, şampiyonluk kemeri mücadeleleri ve turnuvanın diğer katılımcıları hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.
Bu nedenle, belirli sporcuların isimleri veya olası rakipler hakkındaki haberleri şu an için doğrulanmış bilgi olarak kabul etmek doğru olmaz. UFC'nin yakın zamanda turnuva kartını aşamalı olarak açıklaması bekleniyor.
Hayranlar için asıl merak konusu, Orlando'da yapılacak ilk numaralandırılmış etkinliğin hangi dövüşlerle zenginleştirileceği ve organizasyonun gecenin ana maçı için hangi yıldızları seçeceği.
UFC 2027'ye nasıl başlıyor?
UFC'nin 2027 yılı başındaki takvimi de giderek netleşiyor. Numaralandırılmış turnuvalar arasında yılın ilk etkinliği, 30 Ocak'ta Kanada'nın Toronto şehrindeki Scotiabank Arena'da düzenlenecek olan UFC 336 olacak.
Bu turnuvada iki şampiyonluk mücadelesi planlanıyor: Sinek sıklet şampiyonu Joshua Van, Manel Kape'ye karşı kemerini koruyacak. Ayrıca, yarı orta sıklet geçici şampiyonluk kemeri için Carlos Prates, Michael Morales ile oktagonda karşılaşacak.
Ardından UFC, Şubat ayında Avustralya'nın Sidney ve ABD'nin Cleveland şehirlerinde de etkinlikler düzenleyecek. 20 Şubat'ta ise sıra UFC 337 turnuvasına gelecek.
Sonuç olarak, 2027'nin ilk aylarının MMA hayranları için oldukça dolu geçmesi bekleniyor. Toronto ve Orlando'da düzenlenecek numaralandırılmış turnuvalar, yeni yılın en çok konuşulan spor olayları arasına girebilir.
Artık tüm dikkatler UFC 337 kartına çevrilmiş durumda. Orlando'daki tarihi turnuvada kimlerin dövüşeceği ve gecenin ana maçının nasıl olacağı şimdilik gizemini koruyor.
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