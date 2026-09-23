Xiaomi üç tamburlu ve yapay zekalı çamaşır makinesini piyasaya sürdü

Ev aletleri pazarında benzersiz bir yenilikçi çözüm sunuldu. ixbt.com'un haberine göre Xiaomi, üç bağımsız tambura sahip Mijia Healthy Wash Pro akıllı çamaşır makinesini duyurdu. Toplam 14 kg kapasiteye sahip bu cihaz, kullanıcıların farklı türdeki kıyafetleri aynı anda ancak ayrı ayrı yıkamasına olanak tanımasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihaz iki versiyon halinde satışa sunuldu; standart model 600 USD fiyatla etiketlendi. Kurutma fonksiyonuna sahip gelişmiş versiyon ise alıcılara 745 USD'ye mal oluyor. Bu fiyat segmenti, çok fonksiyonlu ve karmaşık teknolojik yapıya sahip ev aletleri için modern pazarda rekabetçi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Üç bağımsız tambur ve kompakt boyutlar

Mijia Healthy Wash Pro'nun temel yapısal özelliği, üç ayrı tamburdan oluşmasıdır. Ana bölme 11 kg çamaşır yıkamak için tasarlanmışken, diğer iki küçük tamburun her biri 1,5 kg kapasiteye sahiptir. Bu yaklaşım, ana yükü karıştırmadan çocuk kıyafetlerini, iç çamaşırlarını veya özel bakım gerektiren diğer eşyaları aynı anda temizlemeye olanak tanır.

Her tambur kendi bağımsız su besleme sistemine sahiptir ve birbirinden tamamen bağımsız çalışabilir. İlginç olan, toplam 14 kg kapasiteye rağmen cihazın boyutlarının standart 10 kg'lık Mijia önden yüklemeli makinelerle aynı olmasıdır. 598×597×850 mm gövde ölçüsü ile mobilyaların içine entegre edilmeye uygun tasarlanmıştır. Ayrıca küçük tamburların çapı 230 mm'ye genişletilmiştir.

Kurutma, hijyen ve yapay zeka özellikleri

Kurutma fonksiyonlu modifikasyon, tek seferde 9 kg'a kadar çamaşır kurutma kapasitesine sahiptir; bunun 7 kg'ı ana tamburda, kalan 1'er kg'ı ise küçük bölmelerde gerçekleştirilir. Tüm tamburlarda sıkma hızı dakikada 1400 devire kadar ulaşır. Cihaz, her üç bölmede de aynı yüksek verimlilikle çalışır.

Hijyenik temizlik konusuna da özel önem verilmiştir. Özel bir fonksiyon, ek kimyasal dezenfektanlar kullanmadan soğuk su ile %99 sterilizasyon verimliliği sağlar. Üretici, bu antibakteriyel etkinin 10 güne kadar sürebileceğini belirtmektedir.

Teknolojik yenilik yapay zeka özelliklerinden de mahrum değil. Mijia Lingyun fonksiyonu, Xiaomi'nin kişisel algoritmalarına ve MiMo modeline dayanır. Kullanıcının sadece kumaş türünü, kıyafet rengini ve leke türünü belirtmesi yeterlidir; ardından akıllı sistem en uygun yıkama ve bakım parametrelerini kendisi belirler.