Xiaomi iki tamburlu kompakt çamaşır makinesini tanıttı

Xiaomi, Çin pazarında kendine has teknik özellikleriyle öne çıkan yeni Mijia Mini Twin-Tub Washer-Dryer 5kg kompakt çamaşır ve kurutma makinesini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, cihaz kompakt boyutuna rağmen iki bağımsız tambur ve modern özellikler setiyle dikkat çekiyor. haber veriyor.

Teknik kapasite ve performans

Yeni cihazın toplam yıkama kapasitesi 5 kilogram olup, her bölme için 2,5 kilogram düşmektedir. Aynı zamanda kurutma modu tek seferde 3 kilograma kadar yük alabilmektedir. Mühendisler, ayrı su temini ve kurutma sistemleri uyguladıkları için farklı tamburlardaki akışların birbirine karışması önlenmektedir.

Cihaz, tamburları dakikada 1200 devire kadar döndürebilen doğrudan tahrikli (direct drive) bir sistemle donatılmıştır. Deterjanlar için her biri 150 ml kapasiteli iki otomatik dozaj ünitesi mevcuttur. Bu rezervin, makinenin düzenli kullanımıyla bir ay boyunca yettiği belirtilmektedir.

Akıllı özellikler ve program çeşitliliği

Kullanıcılar; kahve, çamur ve kozmetik ürünleri gibi çeşitli lekeleri çıkarmak için tasarlanmış 34 farklı programdan yararlanabilirler. Küçük miktardaki giysiler için sadece 40 dakikada tamamlanan hızlı yıkama ve kurutma döngüsü mevcuttur. Ayrıca hassas kumaşlar için de özel koşullar oluşturulmuştur.

Özellikle ipekli kumaşlar için tasarlanan 40 °C sıcaklıktaki otomatik kurutma modu, kumaş tamamen kuruduğunda kendiliğinden durur. Yıkanan giysiler tamburda kalırsa, özel havalandırma sistemi kötü kokuların oluşmasını engeller. Hijyene özel önem verilerek 95 °C sıcaklıkta tambur temizleme fonksiyonu eklenmiştir; bu, bakteri ve virüslerin %99,99'una kadar yok edilmesini garanti eder.

Kontrol ve fiyat politikası

Sunulan bilgilere göre cihaz, Mi Home uygulaması ve HyperOS ekosistemi ile mükemmel bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca sesli kontrol ve OTA (Over-the-Air) yazılım güncelleme özelliklerini destekler. Genişliği 60 cm'den küçük olan gövdenin boyutları 598 x 574 x 478 mm, ağırlığı ise 41 kg'dır.

Çin pazarında bu kompakt ve çok fonksiyonlu yıkama-kurutma makinesinin 3499 yuan (yaklaşık 520 dolar) fiyatla satışa sunulması planlanıyor. Henüz cihazın küresel pazarlara, bu arada Özbekistan'a gönderim tarihi hakkında resmi bir bilgi verilmedi.