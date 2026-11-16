Khamzat Chimaev eski UFC şampiyonunu mağlup etti: Chris Weidman ile yapılan müsabakada neler yaşandı?

Böylece iki eski UFC şampiyonu arasındaki karşılaşma, turnuvanın ana olayı haline geldi. Müsabaka, RAF organizasyonunun yarı ağır sıklet crossover şampiyonluk kemeri için yapıldı.

Aslında Chimaev'in rakibinin Colby Covington olması gerekiyordu. Ancak Amerikalı sporcu sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekildi. Organizasyon, onun yerine eski UFC şampiyonu Chris Weidman'ı davet etti.

Khamzat Chimaev, güreşteki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. UFC'nin eski şampiyonu, Abu Dabi'de düzenlenen RAF turnuvasında bir diğer eski şampiyon olan Amerikalı Chris Weidman ile karşılaştı ve rakibini teknik üstünlükle mağlup etti. Dikkat çekici olan ise, bu karşılaşmanın başlangıçta başka bir rakibe karşı planlanmış olmasıydı.

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Khamzat rakibine şans tanımadı

Müsabakada Chimaev, güreşteki yüksek seviyesini bir kez daha gösterdi. Amerikalı rakibine ciddi bir direnç gösterme fırsatı vermedi ve teknik üstünlükle galip geldi.

MMA Fighting'in haberine göre, Chimaev, Weidman'ı teknik üstünlükle mağlup etti. Arab News ise hemşehrimiz olan sporcunun galibiyeti iki dakikadan kısa sürede aldığını yazdı.

Bu sonuç, Chimaev'in RAF müsabakalarındaki başarılı performansını sürdürdü. Daha önce de birçok tanınmış MMA dövüşçüsüne karşı güreş müsabakalarında galibiyetler almıştı.

Chris Weidman da sıradan bir rakip değil

Chris Weidman, UFC tarihindeki en ünlü orta sıklet şampiyonlarından biri olarak kabul edilir. 2013 yılında Brezilyalı efsane Anderson Silva'yı mağlup ederek onun uzun süren şampiyonluk saltanatına son vermişti.

Amerikalı dövüşçü daha sonra şampiyonluk kemerini üç kez başarıyla savundu. Sadece MMA'de değil, serbest güreşte de ciddi bir deneyime sahiptir. NCAA müsabakalarında iki kez All-American unvanını kazanmıştır.

Weidman, profesyonel MMA kariyerini Ocak 2025'te noktalamış olsa da güreş ve grappling müsabakalarına katılmaya devam ediyor. Bu nedenle Chimaev ile olan müsabaka onun için de önemli bir sınavdı.

Chimaev'in güreşteki galibiyetleri devam ediyor

Khamzat Chimaev, MMA kariyerinin yanı sıra güreş müsabakalarında da kendini gösteriyor. Güçlü yönlerinden biri, rakibi hızla yere indirme, kontrol etme ve saldırgan hamleler yapma yeteneğidir.

Abu Dabi'deki galibiyeti ise onun güreş alanındaki yeteneklerinin de ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Chimaev daha önce de güreş ve grappling müsabakalarına katılmaya ilgi duyduğunu belirtmişti. Onun için bu tür turnuvalar sadece fiziksel kondisyonu korumak değil, aynı zamanda kendini farklı bir alanda deneme fırsatıdır.

Sonuç olarak, Chris Weidman ile yapılan müsabaka Chimaev'in bir başka güven verici galibiyetiyle sona erdi. Şimdi hayranları onun bir sonraki rakibini ve güreş alanındaki yeni planlarını merak ediyor.