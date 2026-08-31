Xiaomi çift tamburlu yeni çamaşır makinesini tanıttı

Xiaomi markası, ev aletleri pazarında dikkat çeken yeni bir cihazı tanıttı. ixbt.com'un haberine göre şirket, iki bağımsız ve yatay yerleştirilmiş tambura sahip Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg modelini duyurarak ön siparişleri almaya başladı. Bu cihaz, kompakt boyutlarının yanı sıra sunduğu gelişmiş teknik özelliklerle hem tüketicilerin hem de uzmanların ilgisini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın temel özelliği, toplam 5 kilogram kapasiteye sahip iki ayrı tamburdan oluşmasıdır. ixbt.com'un bildirdiğine göre, bu modelde tam bir yıkama ve kurutma döngüsü sadece 40 dakika sürmektedir. Bu, günlük yaşamda zaman tasarrufunun önemli olduğu kullanıcılar için pratik bir çözümdür.

Hassas kumaşlar için teknolojiler ve otomasyon

Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg modeli, farklı kumaş türlerine karşı hassas bir yaklaşım sergilemek üzere tasarlanmıştır. Özellikle cihazda, ipek kumaşlar için 40 °C sıcaklıkta çalışan özel bir hassas mod bulunmaktadır. Bu modda akıllı sistem, aşırı kurutmayı önlemek için nem kaybolduğu anda kurutma işlemini otomatik olarak durdurur ve kumaş kalitesini korur.

Cihaz, yüksek verimlilik sağlayan doğrudan tahrikli DD motor ve 255 milimetre çapında tambur ile donatılmıştır. Ayrıca model, her biri 150 mililitrelik iki rezervuardan oluşan otomatik deterjan dağıtım sistemine sahiptir. Üreticiye göre, tek bir dolum yaklaşık bir ay boyunca yeterli olmakta ve otomasyon, çamaşır miktarına göre deterjan tüketimini kendisi hesaplamaktadır.

Geniş işlevsellik ve sağlık koruma sistemi

Günlük hayattaki çeşitli zorlukları gidermek için cihazda 34 adet özelleştirilmiş program bulunmaktadır. Bu modlar sayesinde süt, kan, kahve ve ayrıca meyve ve sebzelerden kalan zorlu lekeler etkili bir şekilde temizlenebilir.

Aile sağlığına özel önem verilerek, anne ve çocuk sağlığını koruyan sertifikalı bir sistem de entegre edilmiştir. Bu işlev, virüsleri %99,99 oranında yok etmeyi ve derinlemesine sterilizasyon yapmayı mümkün kılar. İlk aşamada cihazın tavsiye edilen fiyatı 3499 yuan olarak belirlenmiş olsa da, devlet desteği ile 2699 yuan karşılığında satın alınabilmektedir.