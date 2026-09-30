Xiaomi üç bağımsız tamburlu yeni çamaşır makinesini piyasaya sürdü

Xiaomi, Çin pazarında üç bağımsız tambura sahip Mijia Triple-Tube Washing Machine Healthy Wash Pro çamaşır makinesini satışa sundu. ixbt.com'un haberine göre, toplam 14 kilogram kapasiteye sahip olan bu cihaz, üç farklı çamaşır grubunu aynı anda ayrı ayrı veya birlikte yıkama imkanı sunmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın ana tamburu 11 kilogram çamaşır kapasitesine sahipken, iki ek küçük tamburun her biri 1,5 kilogram kapasite sunuyor. İç çamaşırlar, çoraplar veya bebek kıyafetleri gibi hassas parçaların diğer giysilerden ayrı yıkanması için tasarlanan bu küçük bölmeler, üçü de aynı anda bağımsız olarak çalışabiliyor.

Teknik özellikler ve fonksiyonlar

Cihazın boyutları 598 × 570 × 850 milimetredir. Bu, üç bölmeye sahip olmasına rağmen, standart 10 kilogramlık önden yüklemeli çamaşır makinelerinin boyutlarına neredeyse eşit olduğu anlamına geliyor. Müşterilere standart versiyonun yanı sıra kurutma fonksiyonuna sahip bir model de sunuluyor.

Kurutma fonksiyonlu versiyon 9 kilograma kadar çamaşırı kurutabiliyor; bu modelde ana tambur 7 kilogram, küçük tamburların her biri ise 1 kilograma kadar yük alabiliyor. Çamaşırların birbirine karışmasını önlemek amacıyla her tamburun kendi bağımsız su besleme devresi bulunuyor.

Yapay zeka ve güvenlik

Cihazın kontrol süreci, Xiaomi MiMo büyük dil modeli tabanlı Mijia Lingyun yapay zeka sistemi ile destekleniyor. Kullanıcı kumaş türünü, rengini ve kirlilik derecesini belirtebiliyor; ardından sistem en uygun yıkama parametrelerini öneriyor. Ayrıca, üç kanallı dozaj sistemi her tambur için deterjanı otomatik olarak sağlıyor ve tam dolu bir haznenin yaklaşık bir ay yettiği belirtiliyor.

Üreticiye göre, soğuk suda sterilizasyon fonksiyonu bakteri ve virüsleri %99,99'a kadar, mantarları %99,99'a kadar, alerjenleri %96'nın üzerinde ve toz akarlarını %100 oranında yok etmeyi garanti ediyor. Güçlü titreşimleri önlemek için tek parça çelik çerçeve, gelişmiş amortisör sistemi ve gerçek zamanlı titreşim analizi yapan otomatik dengeleme algoritmaları kullanılmıştır.