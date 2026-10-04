Honor yeni kompakt elektrikli kompresörünü tanıttı

·2·Teknoloji
Honor yeni kompakt elektrikli kompresörünü tanıttı

Honor markası, Çin pazarında otomobil, motosiklet, bisiklet ve spor ekipmanlarını hızlı ve pratik bir şekilde şişirmek için tasarlanan Honor Life Air Pump Lite taşınabilir elektrikli kompresörünü tanıttı. Kompakt boyutları ve modern özellikleriyle öne çıkan bu cihazın, sürücüler ve aktif yaşam tarzını benimseyenler için günlük hayatta güvenilir bir yardımcı olması bekleniyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildirildi.

Ixbt.com'a göre, yeni cihazın fiyatı 37 dolar olarak belirlendi. Bu taşınabilir kompresör, küçük boyutlarıyla dikkat çekiyor: gövdesi 160 × 63 × 62 milimetre ölçülerinde olup ağırlığı sadece 583 gramdır. Üretici, cihazın hacim olarak 500 mililitrelik bir su şişesine eşdeğer olduğunu belirtiyor.

Kompakt tasarım ve kolay kontrol

Küçük boyutları sayesinde Honor Life Air Pump Lite, otomobilin kapı cebinde veya hatta bardaklığında kolayca saklanabilir. Cihazın ön panelinde, mevcut basınç değerlerini net bir şekilde gösteren dijital bir ekran bulunur ve bu da kullanıcıya tam kontrol imkanı sağlar.

Ekran dört temel ölçü birimini destekler: PSI, bar, kPas ve kgfs/cm². Ayrıca kullanıcı, istenen basınç seviyesini önceden ayarlayabilir; cihaz, belirlenen değere ulaştığında otomatik olarak çalışmayı durdurur.

Çalışma modları ve teknik özellikler

Cihaz, farklı ihtiyaçlar için beş farklı çalışma modu sunar. Bunlar arasında otomobil, motosiklet, bisiklet, top modları ve kişisel kullanıcı modu yer alır. Kompresörün performansı dakikada 25–30 litre olup, maksimum basıncı 11 bara kadar ulaşabilmektedir.

Üreticinin verilerine göre, bu cihaz bir bisiklet lastiğini yaklaşık 42 saniyede, bir basketbol topunu ise sadece 17 saniyede şişirebilmektedir. Elbette, gerçek süre ürünün boyutuna ve başlangıç basınç seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

Batarya kapasitesi ve ek koruma

Honor Life Air Pump Lite içerisinde her biri 2500 mAh olan üç adet pil hücresi bulunmaktadır. Tam şarj edilmiş bir batarya, dört otomobil lastiğini veya 102 adede kadar basketbol topunu şişirmek için yeterlidir. Şarj işlemi modern USB-C portu üzerinden gerçekleştirilir.

Güvenliği sağlamak amacıyla kompresör; aşırı ısınma, aşırı akım ve voltaj koruma sistemleriyle donatılmıştır. İç parçaların etkili bir şekilde soğutulması için özel bir hava kanalı mevcuttur. Ayrıca, gövdenin üst kısmında karanlık ortamlarda veya acil durumlarda işe yarayan entegre bir ışık bulunmaktadır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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