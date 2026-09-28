Yeni Vivo X Fold 6 akıllı telefonu ekim ayında küresel pazara çıkıyor

·10·Teknoloji
Yeni Vivo X Fold 6 akıllı telefonu ekim ayında küresel pazara çıkıyor

Ixbt.com'un haberine göre, modern teknoloji pazarında kendine özgü bir yer edinen Vivo şirketi, bir sonraki amiral gemisi cihazı olan Vivo X Fold 6 katlanabilir akıllı telefonunun uluslararası tanıtım tarihini duyurdu. İçeriden bilgi veren Abhishek Yadav'ın paylaştığı verilere dayanarak, yeni nesil gelişmiş cihaz 1 Ekim'de küresel ölçekte, 6 Ekim'de ise Hindistan pazarında resmen tanıtılacak. Bu uluslararası lansman, cihazın bu yılın haziran ayında Çin'de gerçekleşen ilk çıkışından dört ay sonra gerçekleştiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belirtmek gerekir ki, Çin dışındaki müşteriler için tasarlanan global versiyon, bir dizi teknik ve yazılımsal özellik ile öne çıkıyor. Özellikle akıllı telefonun uluslararası pazarda 12 GB RAM ve 256 veya 512 GB dahili depolama konfigürasyonlarıyla satışa sunulması bekleniyor. Kullanıcılara seçim yapmaları için Prism Black ve Nebula Teal olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunulacak.

Yazılım ve tasarım değişiklikleri

Cihazın en önemli özelliklerinden biri yazılımındadır. Çin için üretilen modelde OriginOS 6 Fold sistemi yüklüyken, uluslararası pazara sunulacak versiyon daha yeni olan OriginOS 7 yazılımı ile donatılacak. Bununla birlikte, temel donanım kısmının önceki modelle aynı kalması bekleniyor.

Akıllı telefon, kullanıcıya yüksek konfor sağlayan iki adet kaliteli ekranla donatılmıştır. İç kısmında modern M14 malzemesine dayalı 8,02 inçlik devasa bir ekran bulunurken, dış kısmında rahat kullanım için 6,51 inçlik bir panel yer alıyor. Bu iki ekran, cihazı hem tablet hem de standart bir akıllı telefon olarak kullanma imkanı tanıyor.

Yüksek performans ve gelişmiş kamera yetenekleri

Sıra dışı katlanabilir telefonun çalışma hızı da üst düzeyde sağlanmış. Cihazın performansı, Vivo şirketinin özel olarak geliştirdiği Dimensity 9500 Super Edition tek çipli sistem tarafından yönetiliyor. Bu, en ağır görevlerin ve uygulamaların bile hiçbir sorun yaşamadan çalıştırılmasını sağlıyor.

Fotoğraf tutkunları için de cihazda büyük imkanlar yer alıyor. Akıllı telefonun ana kamerası 200 megapiksel sensör ile donatılmış olup, Zeiss APO sertifikalı periskopik telefoto modülü ve 50 megapiksel geniş açılı kamera ile desteklenmiştir. Ayrıca, üreticiler tarafından özel olarak sunulan 200 mm Zeiss telekonvertör desteği de mevcuttur.

Bu gelişmiş teknolojilerin kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla cihaz, 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatıldı. Bataryayı şarj etmek için 80 W kablolu ve 40 W kablosuz hızlı şarj teknolojileri desteklenmektedir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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