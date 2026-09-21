Benzersiz dayanıklılık: Honor 600 Elite 5G akıllı telefonu tanıtıldı

·2·Teknoloji
Benzersiz dayanıklılık: Honor 600 Elite 5G akıllı telefonu tanıtıldı

Yakın zamanda duyurulan Honor 600 Elite 5G akıllı telefonu, ultra dayanıklı özellikleri ve devasa bataryasıyla modern teknoloji pazarında ciddi bir ilgi görüyor. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış olup kullanıcılara uzun yıllar boyunca istikrarlı bir hizmet sunması bekleniyor. Yeni cihaz, teknik yetenekleri ve sağlamlığı ile testlerden başarıyla geçti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Etkileyici özerklik ve teknik özellikler

Akıllı telefonun en önemli avantajlarından biri 8100 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Cihaz, Honor SuperCharge 45 W şarj teknolojisini desteklemektedir. Üretici, cihazın -30°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışabildiğini belirtiyor. Ayrıca Honor, bu modelin altı yıl boyunca performans kaybı yaşamadan hizmet vereceğini ve yüksek verimliliği koruyacağını garanti ediyor.

Cihazın ön panelinde 1592 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6,87 inç TFT LCD ekran bulunmaktadır. Ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1020 nit'e kadar yüksek parlaklık (HBM) sunar. İşlemci tarafında Snapdragon 4 Gen 4 yonga seti yer alırken, cihaz 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile donatılmıştır. Honor RAM Turbo teknolojisi sayesinde 16 GB'a kadar ek sanal RAM ekleme imkanı mevcuttur.

Yapay zeka ve modern özellikler

Akıllı telefon, Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 işletim sistemiyle çalışmaktadır. Fotoğraf çekimi için 108 megapiksel ana kamera (f/1.75 diyafram) ve ek bir sensör yer almaktadır. Selfie tutkunları için ise 5 megapiksel ön kamera sunulmuştur. AI 2.0 teknolojisi fotoğrafları videoya dönüştürmeye olanak tanırken, özel AI Button tuşu; AI Summary, AI Writing, Circle to Search ve AI Memory gibi özelliklere hızlı erişim sağlar.

Bağlantı seçenekleri arasında 5G, 4G LTE, çift Nano SIM, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C portu ve ilginç bir şekilde 3,5 mm kulaklık girişi bulunmaktadır. Ayrıca model, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucusu ve ses kalitesini artıran çift hoparlör ile zenginleştirilmiştir.

Olağanüstü dayanıklılık ve suya karşı direnç

Cihazın sağlamlığı en yüksek standartlara göre test edilmiştir. ixbt.com'un bildirdiğine göre, akıllı telefon IP68, IP69 ve IP69K koruma standartlarını karşılamaktadır. Honor, cihazın 85°C'ye kadar su sıcaklığına dayanabildiğini ve 10.000 su temas döngüsünden başarıyla geçtiğini duyurdu. SGS sertifikası ise cihazın düşme ve ezilmelere karşı dayanıklılığını doğrulamaktadır. Laboratuvar testlerinde akıllı telefonun 2,5 metre yükseklikten düşmelere karşı bile direnç gösterdiği kaydedilmiştir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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