Honor yıl sonuna kadar dört yeni akıllı telefon daha tanıtacak

Tanınmış Honor markası, amiral gemisi Honor Magic 9 cihazlarını tanıtmış olmasına rağmen, yıl sonuna kadar birkaç yeni cihaz daha piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu bilgi, teknoloji dünyasında kaynakları olan ünlü içeriden bilgi sızdıran Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Ona göre şirket, mobil cihaz yelpazesini önemli ölçüde genişletmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen en dikkat çekici cihazlardan biri Honor 700 Pro modeli olacak. Bu akıllı telefonun 200 megapiksel yüksek çözünürlüklü ana kamera ve çift ekran ile donatılması bekleniyor. Ayrıca daha önce çıkan haberlerde, Honor'un arka panelinde Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 18 Pro modellerine benzer ek bir küçük ekrana sahip bir cihaz hazırladığı da belirtilmişti.

Devasa bataryalı orta segment cihaz

Yıl sonuna kadar tanıtılması beklenen ilginç yeniliklerden bir diğeri de Honor X serisine ait orta segment bir akıllı telefon olacak. İçeriden bilgi sızdıran kaynağa göre, bu cihaz yaklaşık 7 inç diyagonal büyüklüğünde devasa bir ekran ve 10.000 mAh üzerinde kapasiteye sahip ultra yüksek kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Bu değer, günümüz akıllı telefon pazarı için oldukça yüksek bir sonuç olarak kabul ediliyor.

Bunun yanı sıra, Honor şirketinin geniş formatlı yeni katlanabilir akıllı telefon üzerindeki çalışmaları hızlandırdığı söyleniyor. Aynı zamanda mühendislerin, daha geniş ekrana sahip standart bir akıllı telefon konseptini de test ettiği belirtiliyor. Tahminlere göre bu cihazlar, pazardaki Huawei Pura X Max ve Huawei Pura X View modellerinin kendine has alternatifleri olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Digital Chat Station daha önce de mobil teknoloji dünyasındaki birçok yeniliği önceden doğru bir şekilde tahmin etmesiyle tanınıyor. Özellikle Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro akıllı telefonlarının teknik özelliklerini, Realme GT 7 Pro'nun parlak Samsung ekrana sahip olacağını ve MediaTek Dimensity 9400 işlemcisinin Qualcomm Snapdragon 8 Elite'ten daha önce çıkacağını ilk açıklayanlardan biri olmuştu.