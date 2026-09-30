Honor yıl sonuna kadar dört yeni akıllı telefon daha tanıtacak

·25·Teknoloji
Honor yıl sonuna kadar dört yeni akıllı telefon daha tanıtacak

Tanınmış Honor markası, amiral gemisi Honor Magic 9 cihazlarını tanıtmış olmasına rağmen, yıl sonuna kadar birkaç yeni cihaz daha piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu bilgi, teknoloji dünyasında kaynakları olan ünlü içeriden bilgi sızdıran Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Ona göre şirket, mobil cihaz yelpazesini önemli ölçüde genişletmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen en dikkat çekici cihazlardan biri Honor 700 Pro modeli olacak. Bu akıllı telefonun 200 megapiksel yüksek çözünürlüklü ana kamera ve çift ekran ile donatılması bekleniyor. Ayrıca daha önce çıkan haberlerde, Honor'un arka panelinde Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 18 Pro modellerine benzer ek bir küçük ekrana sahip bir cihaz hazırladığı da belirtilmişti.

Devasa bataryalı orta segment cihaz

Yıl sonuna kadar tanıtılması beklenen ilginç yeniliklerden bir diğeri de Honor X serisine ait orta segment bir akıllı telefon olacak. İçeriden bilgi sızdıran kaynağa göre, bu cihaz yaklaşık 7 inç diyagonal büyüklüğünde devasa bir ekran ve 10.000 mAh üzerinde kapasiteye sahip ultra yüksek kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Bu değer, günümüz akıllı telefon pazarı için oldukça yüksek bir sonuç olarak kabul ediliyor.

Bunun yanı sıra, Honor şirketinin geniş formatlı yeni katlanabilir akıllı telefon üzerindeki çalışmaları hızlandırdığı söyleniyor. Aynı zamanda mühendislerin, daha geniş ekrana sahip standart bir akıllı telefon konseptini de test ettiği belirtiliyor. Tahminlere göre bu cihazlar, pazardaki Huawei Pura X Max ve Huawei Pura X View modellerinin kendine has alternatifleri olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Digital Chat Station daha önce de mobil teknoloji dünyasındaki birçok yeniliği önceden doğru bir şekilde tahmin etmesiyle tanınıyor. Özellikle Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro akıllı telefonlarının teknik özelliklerini, Realme GT 7 Pro'nun parlak Samsung ekrana sahip olacağını ve MediaTek Dimensity 9400 işlemcisinin Qualcomm Snapdragon 8 Elite'ten daha önce çıkacağını ilk açıklayanlardan biri olmuştu.

HonorAkıllı TelefonTeknolojiMobil CihazHaberler
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Honor Magic 9 Pro Max dört SIM kartı aynı anda destekliyorHonor Magic 9 Pro Max dört SIM kartı aynı anda destekliyor27 Eylül 15:58Honor X9e Pro 11 000 mAh batarya ile tanıtılıyorHonor X9e Pro 11 000 mAh batarya ile tanıtılıyor18 Eylül 16:23Honor Magic 9 amiral gemisinin tanıtım tarihi ve temel özellikleri sızdırıldıHonor Magic 9 amiral gemisinin tanıtım tarihi ve temel özellikleri sızdırıldı13 Eylül 00:58Honor yeni akıllı telefonlarını gerçek bir yapay zeka cihazı olarak tanımladıHonor yeni akıllı telefonlarını gerçek bir yapay zeka cihazı olarak tanımladıBugün 13:24Honor akıllı telefonlar için kompakt telefoto lensler tanıtıldıHonor akıllı telefonlar için kompakt telefoto lensler tanıtıldı28 Eylül 19:54Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mAh bataryalı amiral gemisi tanıtıldıHonor Magic 9 Super Edition: 11 000 mAh bataryalı amiral gemisi tanıtıldı28 Eylül 17:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu