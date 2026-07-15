Honor, 11 dolarlık çok fonksiyonlu Honor Life el fenerini tanıttı

·54·Teknoloji
Honor, 11 dolarlık çok fonksiyonlu Honor Life el fenerini tanıttı

Teknoloji dünyasında akıllı telefonlarıyla tanınan Honor markası, yeni ilginç cihazını tanıttı. Honor Life adını taşıyan yeni çok fonksiyonlu el feneri, sadece uygun fiyatıyla değil, aynı zamanda birden fazla cihazın işlevini tek bir gövdede birleştirmesiyle de dikkat çekiyor. Bu cihazın günlük yaşamda, seyahatlerde ve acil durumlarda güvenilir bir yardımcı olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni cihaz klasik el feneri, kamp lambası ve acil durum ikaz ışığı özelliklerini bir araya getiriyor. Cihazın Çin pazarındaki fiyatı sadece 79 yuan (yaklaşık 11 ABD doları). Böylesine düşük bir fiyat ve yüksek işlevsellik kombinasyonu, Honor Life modelini kendi segmentindeki en rekabetçi ürünlerden biri haline getiriyor.

Teknik özellikler ve aydınlatma mesafesi

Honor Life, silindirik bir gövdeye sahip olup 157 mm uzunluğunda ve 195 gram ağırlığındadır. Cihaz, IPX4 standardına göre korunmaktadır, bu da onu yağmurlu havalarda bile rahatlıkla kullanabilmenizi sağlar. El fenerinin temel özelliği, iki bağımsız ışık kaynağı ile donatılmış olmasıdır.

Ana LED, uzun mesafeyi aydınlatmak için tasarlanmış olup maksimum parlaklığı 300 lümene ulaşmaktadır. Özel odaklama sistemi sayesinde kullanıcı ışık huzmesini genişletebilir veya daraltabilir. Maksimum odak modunda ışık 200 metreden fazla mesafeye ulaşır, bu da gece açık alanlarda hareket etmek için oldukça kullanışlıdır.

Kamp modu ve özerklik

Cihazın yan tarafında bulunan ek ışık, onu kamp lambası veya gece lambası olarak kullanmanıza olanak tanır. Her ışık kaynağı için iki parlaklık seviyesi mevcuttur. Bu, kullanıcının duruma göre enerji tasarrufu yapmasına veya maksimum ışıktan yararlanmasına imkan tanır.

Honor Life, 3000 mAh kapasiteli dahili bir batarya ile donatılmıştır. Bu güç, cihazın uzun süre kesintisiz çalışmasını garanti eder. Ayrıca geliştiriciler güvenlik konusunu da unutmamışlar: düğmeye iki kez basıldığında SOS modu devreye girer. Bu işlev, acil durumlarda yardım çağırmak için özel bir sinyal vermeye yarar.

Honor markalı ürünlere olan yüksek talebi göz önüne alırsak, bu uygun fiyatlı ve kaliteli cihazın yakında yerel perakendecilerin raflarında görünmesi muhtemeldir. Seyahat tutkunları ve araç sahipleri için Honor Life'ın kompakt ve faydalı bir çözüm olacağı şüphesizdir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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