Honor Watch 6 Pro Çin'de satışa sunuldu: gelişmiş özellikler

·3·Teknoloji
Honor Watch 6 Pro Çin'de satışa sunuldu: gelişmiş özellikler

Gelişmiş özelliklere sahip yeni Honor Watch 6 Pro akıllı saatleri Çin pazarında resmen satışa sunuldu. ixbt.com'un haberine göre, bu giyilebilir cihaz; yüksek teknolojili ekranı, benzersiz sağlık izleme fonksiyonları ve uzun pil ömrü ile kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın başlangıç fiyatı 1699 yuan olup, şu anda Çin'deki tüketiciler için erişilebilir durumdadır. Saatin tasarımı ve teknik yapısı, modern kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

Ekran ve dayanıklı gövde

Cihaz, piksel litografi teknolojisi temelinde oluşturulan 1,5 inçlik çift katmanlı OLED ekran ile donatılmıştır. Üretici, ekran parlaklığının 4500 nit gibi rekor bir seviyeye ulaştığını ve bunun güneş ışığında bile verilerin kolayca okunmasını sağladığını belirtiyor.

Ayrıca saat gövdesinin üretiminde nano-mikrokristal seramik malzeme kullanılmıştır. Yazılım temeli olarak ise cihazın kararlı ve hızlı çalışmasını sağlayan MagicOS platformu tercih edilmiştir.

Yapay zeka destekli sağlık takibi

ixbt.com'un bildirdiğine göre, Honor Watch 6 Pro modelinin en önemli özelliği Honor Health System'dir. Bu sistem, ani kalp durması gibi yüksek riskli durumları tespit edip kademeli uyarılar verme kapasitesine sahiptir. Risk doğrulandığında saat titreşimle uyarır, acil durum numaralarıyla bağlantı kurar ve ekranda resüsitasyon prosedürlerine dair talimatları gösterir.

Cihaz, fiziksel aktivite, uyku, ruh hali ve tansiyon değişimlerini hesaba katan yapay zeka analizli sürekli tansiyon takibi 2.0 fonksiyonunu destekler. Ayrıca saat, Sinocare sürekli kan şekeri izleme sistemine bağlanarak kandaki glikoz seviyesi hakkındaki verileri ekranda yansıtabilir.

Pil ömrü ve uyumluluk

Honor tarafından paylaşılan pil verilerine göre saat, otonom modda 18 güne kadar çalışabilmektedir. Ancak normal kullanımda bu süre 10 güne, Always-On Display özelliği açıkken ise 7 güne düşmektedir. Sağlık verilerinin sürekli takip edildiği modda ise pil ömrü 4 gün sürmektedir.

Cihaz sadece Honor ile değil, aynı zamanda iPhone akıllı telefonlarla da sorunsuz çalışmakta ve gelen bildirimleri alma imkanı sunmaktadır.

HonorAkıllı SaatTeknolojiGadgetÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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