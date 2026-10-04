Google en ucuz akıllı telefonunun fiyatını aniden artırdı

ABD merkezli teknoloji devi Google, hiçbir duyuru yapmadan ve dikkat çekmeden en uygun fiyatlı modeli olan Pixel 10a akıllı telefonunun fiyatını bir anda yüzde 20 oranında artırdı. Bu değişiklik, uygun fiyatlı segmentteki bu denli keskin bir artışın cihazın rekabet gücünü etkileyebileceği endişesiyle hem tüketiciler hem de teknoloji piyasası gözlemcileri için sürpriz oldu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, yeni fiyatlandırma ile bu mobil cihaz, ABD'deki resmi web sitesinde dahili depolama kapasitesine bağlı olarak artık 600 veya 700 ABD dolarından satılıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, fiyat artışından önce bu akıllı telefonlar sırasıyla 500 ve 600 dolar olarak fiyatlandırılmıştı. Böylece cihazın her iki versiyonu için de maliyet tam 100 dolar artmış oldu.

Uzmanlar, özellikle 500 dolarlık başlangıç fiyatı için 100 dolarlık ek maliyetin yüzdesel olarak oldukça belirgin olduğunu vurguluyor. Bu durum, bütçe dostu kategorisinde akıllı telefon satın almak isteyen orta gelirli tüketicilerin bütçesini belirli bir ölçüde zorlayacaktır.

Piyasadaki genel eğilimler ve diğer markaların politikaları

Bu fiyat politikası çoğu kişi için beklenmedik olsa da, genel piyasa koşulları göz önüne alındığında bu durum tahmin edilebilirdi. Google, ana Pixel 11 serisinde olduğu gibi bir sonraki nesil Pixel 11a'nın çıkışını bekleyip fiyatı o zaman artırabilirdi. Ancak şirket bu kez beklememeyi tercih etti.

Belirtmek gerekir ki, diğer büyük üreticiler de benzer adımlar atıyor. Örneğin Samsung da herhangi bir gecikme olmaksızın tüm Galaxy S26 amiral gemisi akıllı telefonlarının fiyatlarını artırmıştı. Bu durum, küresel teknoloji pazarında bileşenlerin ve üretim maliyetlerinin giderek arttığının bir göstergesidir.

Perakende satış ağlarındaki fırsatlar

Yine de Google hayranları için durum o kadar da vahim değil. Çünkü resmi web sitesindeki fiyatlar, perakende pazarındaki gerçek durumu her zaman tam olarak yansıtmaz. Çoğu zaman bağımsız perakende ağlarında ve çeşitli pazarlarda fiyatlar, Google'ın resmi mağazasına kıyasla önemli ölçüde daha düşük olmaktadır.

Örnek olarak, ana Pixel 10 modeli Avrupa pazarında Pixel 11 tanıtılmadan önce şirketin resmi sitesinde 900 euro civarında satılırken, büyük perakende ağlarında 650 euroya kadar bulunabiliyordu. Bu nedenle, gelecekte Pixel 10a modelini de resmi sitedekinden daha uygun fiyatlarla satın alma imkanının devam etmesi bekleniyor.