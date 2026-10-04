Google en ucuz akıllı telefonunun fiyatını aniden artırdı

·3·Teknoloji
Google en ucuz akıllı telefonunun fiyatını aniden artırdı

ABD merkezli teknoloji devi Google, hiçbir duyuru yapmadan ve dikkat çekmeden en uygun fiyatlı modeli olan Pixel 10a akıllı telefonunun fiyatını bir anda yüzde 20 oranında artırdı. Bu değişiklik, uygun fiyatlı segmentteki bu denli keskin bir artışın cihazın rekabet gücünü etkileyebileceği endişesiyle hem tüketiciler hem de teknoloji piyasası gözlemcileri için sürpriz oldu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, yeni fiyatlandırma ile bu mobil cihaz, ABD'deki resmi web sitesinde dahili depolama kapasitesine bağlı olarak artık 600 veya 700 ABD dolarından satılıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, fiyat artışından önce bu akıllı telefonlar sırasıyla 500 ve 600 dolar olarak fiyatlandırılmıştı. Böylece cihazın her iki versiyonu için de maliyet tam 100 dolar artmış oldu.

Uzmanlar, özellikle 500 dolarlık başlangıç fiyatı için 100 dolarlık ek maliyetin yüzdesel olarak oldukça belirgin olduğunu vurguluyor. Bu durum, bütçe dostu kategorisinde akıllı telefon satın almak isteyen orta gelirli tüketicilerin bütçesini belirli bir ölçüde zorlayacaktır.

Piyasadaki genel eğilimler ve diğer markaların politikaları

Bu fiyat politikası çoğu kişi için beklenmedik olsa da, genel piyasa koşulları göz önüne alındığında bu durum tahmin edilebilirdi. Google, ana Pixel 11 serisinde olduğu gibi bir sonraki nesil Pixel 11a'nın çıkışını bekleyip fiyatı o zaman artırabilirdi. Ancak şirket bu kez beklememeyi tercih etti.

Belirtmek gerekir ki, diğer büyük üreticiler de benzer adımlar atıyor. Örneğin Samsung da herhangi bir gecikme olmaksızın tüm Galaxy S26 amiral gemisi akıllı telefonlarının fiyatlarını artırmıştı. Bu durum, küresel teknoloji pazarında bileşenlerin ve üretim maliyetlerinin giderek arttığının bir göstergesidir.

Perakende satış ağlarındaki fırsatlar

Yine de Google hayranları için durum o kadar da vahim değil. Çünkü resmi web sitesindeki fiyatlar, perakende pazarındaki gerçek durumu her zaman tam olarak yansıtmaz. Çoğu zaman bağımsız perakende ağlarında ve çeşitli pazarlarda fiyatlar, Google'ın resmi mağazasına kıyasla önemli ölçüde daha düşük olmaktadır.

Örnek olarak, ana Pixel 10 modeli Avrupa pazarında Pixel 11 tanıtılmadan önce şirketin resmi sitesinde 900 euro civarında satılırken, büyük perakende ağlarında 650 euroya kadar bulunabiliyordu. Bu nedenle, gelecekte Pixel 10a modelini de resmi sitedekinden daha uygun fiyatlarla satın alma imkanının devam etmesi bekleniyor.

GooglePixelAkıllı TelefonTeknolojiFiyatlar
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Google akıllı telefon üretimini Çin'den tamamen taşıyorGoogle akıllı telefon üretimini Çin'den tamamen taşıyor18 Ağustos 11:54Google Pixel 11 Pro ve 11 Pro XL tanıtıldı: Yeni amiral gemileri hakkında neler biliniyorGoogle Pixel 11 Pro ve 11 Pro XL tanıtıldı: Yeni amiral gemileri hakkında neler biliniyor13 Ağustos 02:58Google Pixel 11 Pro XL, pil ömrü konusunda selefini geride bıraktıGoogle Pixel 11 Pro XL, pil ömrü konusunda selefini geride bıraktı5 Eylül 10:24Yeni Google Pixel 11 akıllı telefonlarında toplu kapanma sorunu yaşanıyorYeni Google Pixel 11 akıllı telefonlarında toplu kapanma sorunu yaşanıyor26 Ağustos 20:23Google Pixel akıllı telefonlarındaki sonsuz yeniden başlatma sorunu çözülmediGoogle Pixel akıllı telefonlarındaki sonsuz yeniden başlatma sorunu çözülmedi11 Haziran 01:23Android 17 aşırı bellek tüketen uygulamaları sınırlandırıyorAndroid 17 aşırı bellek tüketen uygulamaları sınırlandırıyor20 Ağustos 18:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı