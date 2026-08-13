Google Pixel 11 Pro ve 11 Pro XL tanıtıldı: Yeni amiral gemileri hakkında neler biliniyor

Google, yeni nesil amiral gemileri Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL akıllı telefonlarını resmen tanıttı. ixbt.com'a göre, yüksek fiyat politikasına rağmen yeni cihazların temel sürümlerinin geçen yılki modellere kıyasla daha az RAM ile donatılması kullanıcıların dikkatini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefon serisi, güncellenmiş işlemci ve geliştirilmiş ekran özellikleri de dahil olmak üzere bir dizi önemli değişiklik içeriyor. Ancak bellek kapasitesine yönelik yaklaşımın biraz daha karmaşık hale gelmesi uzmanlar tarafından tartışılıyor.

Özellikler ve teknik yetenekler

Akıllı telefon pazarında rekabetin giderek kızıştığı bir dönemde Google, amiral gemilerini yeni Tensor G6 işlemciyle donattı. Bu çip, 1+4+2 yapılandırmasında yedi işlemci çekirdeğine dayanıyor. Ayrıca cihazların ekran özellikleri de önemli ölçüde geliştirildi.

Küçük model, 1280p çözünürlüğe sahip 6,3 inçlik bir ekran sunarken daha büyük sürüm, 1344p çözünürlüklü 6,8 inçlik bir ekranla donatıldı. Her iki modelde de yenileme hızı 1 ile 120 Hz arasında değişirken maksimum parlaklık 3600 kandela/m² seviyesine ulaşıyor.

Bellek ve batarya özellikleri

ixbt.com'un bildirdiğine göre Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL modellerinin temel sürümlerinde 256 GB dahili depolama bulunması olumlu bir gelişme. Ancak RAM kapasitesi, geçen yılki 16 GB yerine yalnızca 12 GB. Sadece daha yüksek depolama kapasitesine sahip üst düzey sürümler 16 GB RAM ile sunuluyor.

Batarya kapasitelerinde ise belirgin bir değişiklik yok: Cihazlar 4850 ve 5115 mAh bataryalarla donatıldı. Pixel 11 Pro 30 watt, Pixel 11 Pro XL ise 45 watt kablolu şarjı destekliyor. Her iki akıllı telefonda da 25 watt kablosuz şarj desteği bulunuyor.

Kamera ve fiyat politikası

Amiral gemileri, kamera özellikleri açısından üçlü kamera modülüyle donatıldı. Bu modül 50 megapiksellik ana sensör, 5 kat optik yakınlaştırmalı 48 megapiksellik periskop kamera ve otomatik odaklamalı 48 megapiksellik ultra geniş açılı lensten oluşuyor. Ön kamera ise 42 megapiksellik bir sensöre dayanıyor.

Cihazlar IP68 standardına göre suya ve toza karşı korunuyor, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 teknolojilerini destekliyor. Akıllı telefonlar siyah, açık yeşil, zeytin ve şeftali renklerinde satışa sunulacak. Küçük modelin başlangıç fiyatı 1100 dolardan, büyük modelinki ise 1300 dolardan başlıyor.