Google akıllı telefon üretimini Çin'den tamamen taşıyor

·1·Teknoloji
Google akıllı telefon üretimini Çin'den tamamen taşıyor

Teknoloji dünyasındaki büyük değişimlerin ortasında Google, tüm akıllı telefon modellerinin montajını Çin'den tamamen başka ülkelere taşıma niyetini açıkladı. ixbt.com'un haberine göre şirket, tedarikçilerini üretim kapasitelerini 2027 yılına kadar Çin dışına tamamen taşıma planı konusunda uyardı. Bu haberi Ixbt.com haber veriyor.

Google, son yıllarda Çin'deki üretim zincirine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Vietnam ve Hindistan'daki üretim kapasitesini hızla genişletiyor. Buna rağmen şirket ürünlerinin önemli bir bölümü hâlâ Çin'de monte ediliyor.

Vietnam'daki başarılar ve yeni adımlar

Durumdan haberdar kaynaklara göre Google, bu yıl üst segment Pixel telefonlarının Ar-Ge, mühendislik ve seri üretim süreçlerini Vietnam'da başarıyla tamamladı. Bu gelişme, şirket yönetiminin tüm Pixel ürün serilerini 2027 yılına kadar Çin'den tamamen çıkarma kararını daha da güçlendirdi.

Google'ın bu adımı atan ikinci büyük küresel marka olacağına dikkat çekmek gerekir. Daha önce Samsung, akıllı telefon üretimini Çin'den tamamen taşıyan ilk teknoloji devi olmuştu.

Pazar faktörleri ve lojistik avantajlar

Şirkete yakın bir kaynağa göre Google, Apple'ın aksine Pixel telefonlarını Çin pazarında satmıyor. Bu nedenle şirket, üretimi bu ülkede sürdürmesi yönünde herhangi bir pazar baskısıyla karşı karşıya değil.

Bununla birlikte Vietnam'daki süreçler oldukça sorunsuz ilerliyor. Samsung daha önce bu ülkede kapsamlı bir akıllı telefon tedarik ekosistemi oluşturmuştu ve Google şimdi bu hazır altyapıdan etkili biçimde yararlanabiliyor.

GooglePixelAkıllı TelefonÇinTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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