Android 17 aşırı bellek tüketen uygulamaları sınırlandırıyor

·1·Teknoloji
Android 17 aşırı bellek tüketen uygulamaları sınırlandırıyor

Google, Android işletim sisteminin gelecek sürümlerinde sistem kaynaklarını korumaya yönelik önemli değişiklikler uyguluyor. ixbt.com'a göre yeni mekanizma, aşırı RAM tüketen uygulamaların faaliyetlerini sınırlamak üzere tasarlandı. Bu, akıllı telefonların performansını istikrarlı tutmak açısından büyük önem taşıyor. Bu konu hakkında Ixbt.com bilgi veriyor.

İlk olarak Pixel akıllı telefonlarında test edilen bu yaklaşımın, gelecek yıl boyunca farklı üreticilerin 4 GB'tan 16 GB'a ve daha yüksek RAM kapasitesine sahip cihazlarına da uygulanması planlanıyor. Yeni özellik, kullanıcıların arka planda aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmasını kolaylaştıracak.

Yeni kaynak yönetimi mekanizması

Herhangi bir uygulama belirlenen bellek sınırını aşan kaynak talep ederse Android, uygulamanın verilerini önce zRAM olarak adlandırılan özel bir sıkıştırılmış alana taşır. Bu işlem, uygulamanın çökmesini önleyerek çalışmaya devam etmesini sağlar.

Bununla birlikte, ek işlemci yükü nedeniyle uygulamanın tepki verme hızı biraz yavaşlayabilir. Uygulama belirlenen sınırı da aşarak aşırı bellek tüketmeye devam ederse işletim sistemi uygulamayı zorla kapatma yetkisine sahip olacak.

Yapay zekâ ve oyunlara etkisi

Bu yenilikler özellikle birden fazla uygulama aynı anda çalıştırıldığında, ağır oyunlar oynanırken ve yapay zekâ ile ilgili görevler gerçekleştirilirken belirgin hâle gelecek. Kaynak tüketimi yüksek özelliklerin akıllı telefon hızını olumsuz etkilememesi için sistem bunları daha sıkı denetleyecek.

Google uzmanları, geliştiricilere uygulamalarını yeni gereksinimlere uyarlamalarını tavsiye ediyor. Şirket bunun için uygulama kodundaki gereksiz bellek tüketimini zamanında tespit etmeye yardımcı olan özel araçlar sunuyor.

Geliştiriciler ürünlerini yeterince optimize ederse sıradan kullanıcılar arayüzde herhangi bir değişiklik fark etmeyecek. Aksi takdirde, kaynak tüketimi yüksek ve optimize edilmemiş uygulamalar daha yavaş çalışabilir ve sık sık kendiliğinden kapanabilir.

AndroidGoogleAkıllı TelefonTeknolojilerRAM
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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